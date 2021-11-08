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«Маленький мужик»: Лолита высмеяла Александра Цекало

Даша Краснова
1 час назад

Лолита уже давно не работает с Цекало, но постоянно вспоминает о нем. В эфире шоу «Суперстар» на НТВ она в очередной раз заговорила о Цекало.

«Маленький мужик»: Лолита высмеяла Цекало
Фото: кадр из передачикадр из передачи

«Есть один год, который у меня напрочь вылетел из памяти. Это 1987 год. Мне о нем напомнила «Википедия». Это год рождения кабаре-дуэта «Академия». Я, честно говоря, даже не помню, с кем у меня там и что было, но «Википедия» напомнила, что был такой маленький и толстенький мужик. И помню еще, что этому дуэту, как воздух, нужны были эфиры. Мы были готовы ходить везде, где нас зовут», — рассказала звезда.

Воспоминания Лолиты вызвали смех в зрительном зале. Артистка при этом продолжила вести шоу, как будто ни в чем не бывало.

Ранее мы показывали, как выглядела Лолита 30 лет назад.

Звёзды,Александр Цекало,НТВ,
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