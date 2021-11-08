«Маленький мужик»: Лолита высмеяла Цекало

Лолита уже давно не работает с Цекало, но постоянно вспоминает о нем. В эфире шоу «Суперстар» на НТВ она в очередной раз заговорила о Цекало.
«Есть один год, который у меня напрочь вылетел из памяти. Это 1987 год. Мне о нем напомнила «Википедия». Это год рождения кабаре-дуэта «Академия». Я, честно говоря, даже не помню, с кем у меня там и что было, но «Википедия» напомнила, что был такой маленький и толстенький мужик. И помню еще, что этому дуэту, как воздух, нужны были эфиры. Мы были готовы ходить везде, где нас зовут», — рассказала звезда.
Воспоминания Лолиты вызвали смех в зрительном зале. Артистка при этом продолжила вести шоу, как будто ни в чем не бывало.
Ранее мы показывали, как выглядела Лолита 30 лет назад.