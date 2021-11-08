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Гаркалину экстренно провели операцию

Мира Маркина
49 минут назад

Актеру Валерию Гаркалину провели операцию. В грудной клетке артиста скопился воздух и жидкость, сообщает "Комсомольская правда".

Гаркалину экстренно провели операцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Состояние Гаркалина резко ухудшилось 6 ноября.

"Было установлено, что у больного случился спонтанный пневмоторакс. Приняли решение экстренно оперировать. В грудной клетке пациента сделали небольшой разрез между ребрами, через который был введен дренажный шланг в плевральную полость. Дренаж подключили к специальному аппарату, который откачал скопившийся в грудной полости воздух, а также 300 миллилитров лизированной крови", — сообщил источник издания.

Операция прошла успешно. Врачи заявили, что жизненные показатели актера в норме.

67-летний Валерий Гаркалин был госпитализирован с коронавирусом 2 октября. Большую часть времени актер находится в медикаментозном сне. Он лежит в реанимационном отделении и подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Течение болезни осложняется проблемами с сердцем у артиста.

Ранее Асмус рассказала о госпитализации дочери.

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