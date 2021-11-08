Гаркалину экстренно провели операцию

Актеру Валерию Гаркалину провели операцию. В грудной клетке артиста скопился воздух и жидкость, сообщает "Комсомольская правда".
Состояние Гаркалина резко ухудшилось 6 ноября.
"Было установлено, что у больного случился спонтанный пневмоторакс. Приняли решение экстренно оперировать. В грудной клетке пациента сделали небольшой разрез между ребрами, через который был введен дренажный шланг в плевральную полость. Дренаж подключили к специальному аппарату, который откачал скопившийся в грудной полости воздух, а также 300 миллилитров лизированной крови", — сообщил источник издания.
Операция прошла успешно. Врачи заявили, что жизненные показатели актера в норме.
67-летний Валерий Гаркалин был госпитализирован с коронавирусом 2 октября. Большую часть времени актер находится в медикаментозном сне. Он лежит в реанимационном отделении и подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Течение болезни осложняется проблемами с сердцем у артиста.