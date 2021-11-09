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Филиппа Киркорова с детьми не выпустили из Дубая в Россию

Мира Маркина
2 часа назад

Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что не смог покинуть ОАЭ из-за отсутствия ПЦР-теста на коронавирус. Артист пожаловался на недоразумение своим подписчикам в Instagram.

Киркоров рассказал, что прибыл в Дубай для выступления на фестивале. Вместе с артистом были его дети — сын Мартин и дочь Алла-Виктория.

В воскресенье, 7 ноября, Киркоров собирался возвращаться в Россию. Однако в аэропорту семью развернули назад.

Выяснилось, что авиакомпания, услугами которой воспользовались Киркоров с детьми, требует результаты ПЦР-теста. Ни у певца, ни у его сопровождающих теста не оказалось.

Киркоров добавил, что из-за этого дети пропустили уроки.

«Мы пропустили школу, но у нас уважительная причина. Нас вчера не посадили на рейс, потому что у нас не было ПЦР-теста», — рассказал артист.

Певец уверяет, что в сложившейся ситуации виноват туроператор. Агентство заявило, что результаты теста не понадобятся.

В качестве извинений Киркорову с детьми предоставили на сутки виллу. Спустя день певец в сторис Instagram объявил, что семья ушла на второй «заход на выезд» через Абу-Даби. Киркоров объяснил, что там действуют другие правила.

Тем временем певица и ведущая Лолита назвала «маленьким мужиком» бывшего мужа, шоумена и продюсера Александра Цекало.

Звёзды,Видео,Александр Цекало,Филипп Киркоров,
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