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Как сейчас выглядит звезда 90-х Хайди Клум

Мира Маркина
55 минут назад

Хайди Клум — одна из самых знаменитых и высокооплачиваемых супермоделей 90-х. Ее карьера началась в 18 лет, когда она выиграла в Late-Night-Show Томаса Готтшалька и подписала контракт с модельным агентством на 300 000 долларов. Как выглядит звезда теперь и чем занимается — в материале "Рамблера".

Хайди Клум — одна из самых знаменитых и высокооплачиваемых супермоделей 90-х.
1/7 Хайди Клум — одна из самых знаменитых и высокооплачиваемых супермоделей 90-х.
Фото: globallookpress.com
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Ее карьера началась в 18 лет, когда она выиграла в Late-Night-Show Томаса Готтшалька.
2/7 Ее карьера началась в 18 лет, когда она выиграла в Late-Night-Show Томаса Готтшалька.
Фото: globallookpress.com
Сейчас немецкой модели и актрисе 48 лет.
3/7 Сейчас немецкой модели и актрисе 48 лет.
Фото: @heidiklum
Будучи раньше одним из "ангелов" Victoria's Secret, за 30 лет своей карьеры она практически не изменилась.
4/7 Будучи раньше одним из "ангелов" Victoria's Secret, за 30 лет своей карьеры она практически не изменилась.
Фото: @heidiklum
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Знаменитость продолжает сниматься в кино, сериалах, рекламных кампаниях и телевизионных передачах.
5/7 Знаменитость продолжает сниматься в кино, сериалах, рекламных кампаниях и телевизионных передачах.
Фото: @heidiklum
Хайди Клум активно ведет социальные сети и часто делиться с фанатами откровенными фотографиями, демонстрируя идеальную фигуру.
6/7 Хайди Клум активно ведет социальные сети и часто делиться с фанатами откровенными фотографиями, демонстрируя идеальную фигуру.
Фото: @heidiklum
Что касается личной жизни, в 2019 году она в третий раз вышла замуж — за 32-летнего музыканта Тома Каулитца.
7/7 Что касается личной жизни, в 2019 году она в третий раз вышла замуж — за 32-летнего музыканта Тома Каулитца.
Фото: @heidiklum

Сейчас немецкой модели и актрисе 48 лет. Будучи раньше одним из "ангелов" Victoria's Secret, за 30 лет своей карьеры она практически не изменилась. Знаменитость продолжает сниматься в кино, сериалах, рекламных кампаниях и телевизионных передачах. Сейчас она ведет немецкое шоу Next Top Model

Хайди Клум активно ведет социальные сети и часто делиться с фанатами откровенными фотографиями, демонстрируя идеальную фигуру. Например, недавно модель опубликовала снимок, на котором лежит на кровати в одном бюстгальтере, а вместо низа у нее тарелка с десертом.

"О, боже, какой вкусный пирог!" — подписала фотографию Клум.

Что касается личной жизни, в 2019 году она в третий раз вышла замуж — за 32-летнего музыканта Тома Каулитца, гитариста группы Tokio Hotel. У Хайди Клум четверо детей.

Звёзды,Фото,Хайди Клум,
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