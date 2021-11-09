Как сейчас выглядит звезда 90-х Хайди Клум

Хайди Клум — одна из самых знаменитых и высокооплачиваемых супермоделей 90-х. Ее карьера началась в 18 лет, когда она выиграла в Late-Night-Show Томаса Готтшалька и подписала контракт с модельным агентством на 300 000 долларов. Как выглядит звезда теперь и чем занимается — в материале "Рамблера".

1/7 Хайди Клум — одна из самых знаменитых и высокооплачиваемых супермоделей 90-х. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Ее карьера началась в 18 лет, когда она выиграла в Late-Night-Show Томаса Готтшалька. Фото: globallookpress.com 3/7 Сейчас немецкой модели и актрисе 48 лет. Фото: @heidiklum 4/7 Будучи раньше одним из "ангелов" Victoria's Secret, за 30 лет своей карьеры она практически не изменилась. Фото: @heidiklum Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Знаменитость продолжает сниматься в кино, сериалах, рекламных кампаниях и телевизионных передачах. Фото: @heidiklum 6/7 Хайди Клум активно ведет социальные сети и часто делиться с фанатами откровенными фотографиями, демонстрируя идеальную фигуру. Фото: @heidiklum 7/7 Что касается личной жизни, в 2019 году она в третий раз вышла замуж — за 32-летнего музыканта Тома Каулитца. Фото: @heidiklum

Сейчас немецкой модели и актрисе 48 лет. Будучи раньше одним из "ангелов" Victoria's Secret, за 30 лет своей карьеры она практически не изменилась. Знаменитость продолжает сниматься в кино, сериалах, рекламных кампаниях и телевизионных передачах. Сейчас она ведет немецкое шоу Next Top Model

Хайди Клум активно ведет социальные сети и часто делиться с фанатами откровенными фотографиями, демонстрируя идеальную фигуру. Например, недавно модель опубликовала снимок, на котором лежит на кровати в одном бюстгальтере, а вместо низа у нее тарелка с десертом.

"О, боже, какой вкусный пирог!" — подписала фотографию Клум.