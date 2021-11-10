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Орейро получила российский паспорт

Мира Маркина
44 минуты назад

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро получила российский паспорт. Об этом сообщает РИА Новости.

Орейро получила российский паспорт
Фото: @nataliaoreirosoy@nataliaoreirosoy

Документ артистке вручил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Орейро прочла присягу гражданина России на двух языках: русском и испанском.

О том, что певица и ее сын Мерлин получили российское гражданство, стало известно 25 октября. Указ подписал президент России Владимир Путин.

О намерениях получить гражданство знаменитость рассказала в 2020 году. Впервые она задумалась об этом после участия в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале. Тогда телеведущий сказал Орейро, что она самая русская из всех иностранок.

"Россия для меня — тоже Родина! Я Вас люблю!" — говорила певица в видеообращении в честь Дня России.

О том, c чего начинала карьеру Наталия Орейро, читайте в другом материале "Рамблера".

Звёзды,Дмитрий Феоктистов,Наталия Орейро,Владимир Путин,
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