Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро получила российский паспорт. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: @nataliaoreirosoy @nataliaoreirosoy

Документ артистке вручил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Орейро прочла присягу гражданина России на двух языках: русском и испанском.

О том, что певица и ее сын Мерлин получили российское гражданство, стало известно 25 октября. Указ подписал президент России Владимир Путин.

О намерениях получить гражданство знаменитость рассказала в 2020 году. Впервые она задумалась об этом после участия в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале. Тогда телеведущий сказал Орейро, что она самая русская из всех иностранок.

"Россия для меня — тоже Родина! Я Вас люблю!" — говорила певица в видеообращении в честь Дня России.