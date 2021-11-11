Муцениеце рассказала о разделе имущества с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что при разводе с актером Павлом Прилучным оставила себе квартиру в Москве. О том, как проходил бракоразводный процесс, она рассказа в шоу «Есть вопросики». Шоу выходит на YouTube-канале блогерши Иды Галич.

Во ходе передачи актрисе задавали вопросы о ее браке. Муцениеце рассказала, что после расставания оставила после экс-супругу загородный дом, который находился в ипотеке. Сама девушка вместе с двумя детьми переехала в столичную квартиру, которую приобрела в браке с Прилучным. Сейчас квартира принадлежит ей, а недавно она сделала там ремонт.

По словам Агаты, она честно поделила имущество с бывшем мужем, и во время принятия решеия разногласий у них не возникло.

"Про имущество мы вообще не ссорились и не делили. Это было сразу понятно. Я сказала, что возьму квартиру и буду жить в городе, а ты делай, что хочешь. Вообще в целом оставаться там, где произошел разрыв семьи, мне кажется, тяжело. И он этот дом продал, я уверена", — сказала она.

Напомним, Муцениеце и Прилучный официально развелись еще в

в июне 2020 года при помощи общего авоката. Вопросов между бывшими супругами не возникло., а о разделе имущества и выплате алиментов они договорились без помощи юристов.