Родригез предложил миллион за информацию о краже

"Да, с нашей семьей произошло ужасное событие. Наш дом ограбили. Унесли деньги и ценности, и определенные обстоятельства говорят о том, что преступники действовали по наводке, что вдвойне обидно. Самое ужасное, что среди похищенных вещей находилось кольцо, которое я подарил супруге, когда делал ей предложение. Да и в принципе все похищенные вещи важны не из-за их стоимости, а из-за того, что они дороги нам, как память", — сказал шоумен.