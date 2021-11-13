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"Один миллион за информацию": Родригез высказался о краже

Мира Маркина
1 час назад

Шоумен Тимур Родригез прокомментировал ограбление в его доме и объявил вознаграждение за информацию о краже. Он опубликовал видео в своем Instagram-аккаунте.

Родригез предложил миллион за информацию о краже
Фото: @trodriguezzz@trodriguezzz

По словам Родригеза, он не хотел предавать огласке произошедшее, но новость "просочилась" в СМИ.

"Да, с нашей семьей произошло ужасное событие. Наш дом ограбили. Унесли деньги и ценности, и определенные обстоятельства говорят о том, что преступники действовали по наводке, что вдвойне обидно. Самое ужасное, что среди похищенных вещей находилось кольцо, которое я подарил супруге, когда делал ей предложение. Да и в принципе все похищенные вещи важны не из-за их стоимости, а из-за того, что они дороги нам, как память", — сказал шоумен.

За важную информацию об ограблении Тимур Родригез предложил один миллион рублей.

"Несмотря на то, что уголовное дело уже возбуждено, и со мной работает профессиональная команда адвоката Сергея Жорина, я понимаю, как важно время в расследовании подобных преступлений, поэтому я объявляю вознаграждение в размере одного миллиона рублей за информацию, которая поможет вернуть похищенное".

О том, что дом Тимура Родригеза в Подмосковье ограбили на несколько миллионов рублей, стало известно 12 ноября.

Звёзды,Тимур Родригез,Сергей Жорин,
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