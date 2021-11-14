Золотая жила: сколько зарабатывают тиктокеры

Если раньше блогеры самостоятельно занимались развитием себя как бренда, то сейчас это проще сделать, став участником тикток-хауса. Прежде всего, членство в таком клубе дает возможность получить в качестве рекламодателя крупную компанию на долгий срок. Правда, прибыль от такого сотрудничества делится с основателем тикток-хауса.

Проживающие в тикток-домах блогеры обеспечены всем, начиная от питания и заканчивая процедурами по изменению внешности. Кто-то из них полученные деньги копит, кто-то тратит на дополнительные "хотелки". Смотрите видео и узнаете, сколько зарабатывают тиктокеры.