Сын Любови Полищук рассказал о трудном детстве

Алексей родился в первом браке актрисы Любови Полищук с Валерием Макаровым, и в подростковом возрасте был отправлен в интернат. Воспоминаниями о тяжелом детстве Макаров поделился в эфире передачи "Однажды..." на телеканале НТВ.
После развода Полищук было тяжело справляться с ребенком из-за большого количества работы. Позже актриса раскаивалась перед сыном за свой поступок и объясняла его тем, что не видела иного выхода.
Алексей рассказал, что в школьные годы подвергся физическому насилию, но при этом он не обвиняет свою мать, артист осознает обстоятельства, которые подтолкнули ее на такое решение:
"Прошел там школу жизни: били, наказывали. Но справедливости ради надо сказать, что и я бил. Кто-то, наверное, осудит мою мать за то, что ее ребенок оказался в таком месте, но не я. Актерская профессия диктует свои условия. У мамы была возможность брать меня с собой на каникулы".
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