Сын Любови Полищук рассказал о трудном детстве

"Прошел там школу жизни: били, наказывали. Но справедливости ради надо сказать, что и я бил. Кто-то, наверное, осудит мою мать за то, что ее ребенок оказался в таком месте, но не я. Актерская профессия диктует свои условия. У мамы была возможность брать меня с собой на каникулы".