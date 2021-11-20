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Как постарела звезда 90-х Клаудия Шиффер

Мира Маркина
6 часов назад

Клаудия Шиффер была одной из самых высокооплачиваемых моделей 90-х. Как она стала звездой и чем занимается сейчас — в материале "Рамблера".

Клаудия Шиффер была одной из самых высокооплачиваемых моделей 90-х.
1/8 Клаудия Шиффер была одной из самых высокооплачиваемых моделей 90-х.
Фото: @claudiaschiffer
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Модельная карьера Клаудии Шиффер началась, когда ей было 17 лет.
2/8 Модельная карьера Клаудии Шиффер началась, когда ей было 17 лет.
Фото: @claudiaschiffer
После знакомства с директором модельного агентства Metropolitan Models она переехала в Париж и подписала контракт с Chanel.
3/8 После знакомства с директором модельного агентства Metropolitan Models она переехала в Париж и подписала контракт с Chanel.
Фото: @claudiaschiffer
Сложно поверить, но изначально девушка была очень стеснительной и заставляла себя выходить на подиум.
4/8 Сложно поверить, но изначально девушка была очень стеснительной и заставляла себя выходить на подиум.
Фото: @claudiaschiffer
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Несмотря на это, Клаудия Шиффер попала в «Книгу рекордов Гиннесса» по числу фотографий на обложках журналов.
5/8 Несмотря на это, Клаудия Шиффер попала в «Книгу рекордов Гиннесса» по числу фотографий на обложках журналов.
Фото: @claudiaschiffer
Сейчас модели 51 год, и она живет в тюдоровском замке в графстве Суффолк в Великобритании.
6/8 Сейчас модели 51 год, и она живет в тюдоровском замке в графстве Суффолк в Великобритании.
Фото: @claudiaschiffer
Последние 18 лет она в браке с британским кинопродюсером Мэтью Воном.
7/8 Последние 18 лет она в браке с британским кинопродюсером Мэтью Воном.
Фото: @claudiaschiffer
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У пары трое детей: сын и две дочери.
8/8 У пары трое детей: сын и две дочери.
Фото: @claudiaschiffer

Модельная карьера Клаудии Шиффер началась, когда ей было 17 лет. После знакомства с директором модельного агентства Metropolitan Models Мишелем Леватоном она переехала в Париж и подписала контракт с Chanel.

Сложно поверить, но изначально девушка была очень стеснительной и заставляла себя выходить на подиум.

«По сравнению с другими девушками, я казалась очень странной, потому что я мало с кем разговаривала, находясь в студии. Возможно, они думали, что я очень высокомерна… А иногда это выглядело как холодность, потому что люди делали вывод: «Ей неинтересно» или «Она не хочет общаться», — призналась супермодель в недавнем интервью Elle.

Несмотря на это, Клаудия Шиффер попала в «Книгу рекордов Гиннесса» по числу фотографий на обложках журналов — более тысячи раз на 2015 год.

Сейчас модели 51 год, и она живет в тюдоровском замке в графстве Суффолк в Великобритании. Последние 18 лет она в браке с британским кинопродюсером Мэтью Воном. У пары трое детей: сын и две дочери. При этом Шиффер ведет спокойную жизнь. В отличие от многих других звезд модель ни разу не попадала в крупные скандалы. Сейчас она периодически появляется в рекламных кампаниях и на подиумах.

Звёзды,Фото,Клаудия Шиффер,Chanel,Elle,
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