Как постарела звезда 90-х Клаудия Шиффер

Клаудия Шиффер была одной из самых высокооплачиваемых моделей 90-х. Как она стала звездой и чем занимается сейчас — в материале "Рамблера".
Модельная карьера Клаудии Шиффер началась, когда ей было 17 лет. После знакомства с директором модельного агентства Metropolitan Models Мишелем Леватоном она переехала в Париж и подписала контракт с Chanel.
Сложно поверить, но изначально девушка была очень стеснительной и заставляла себя выходить на подиум.
«По сравнению с другими девушками, я казалась очень странной, потому что я мало с кем разговаривала, находясь в студии. Возможно, они думали, что я очень высокомерна… А иногда это выглядело как холодность, потому что люди делали вывод: «Ей неинтересно» или «Она не хочет общаться», — призналась супермодель в недавнем интервью Elle.
Несмотря на это, Клаудия Шиффер попала в «Книгу рекордов Гиннесса» по числу фотографий на обложках журналов — более тысячи раз на 2015 год.
Сейчас модели 51 год, и она живет в тюдоровском замке в графстве Суффолк в Великобритании. Последние 18 лет она в браке с британским кинопродюсером Мэтью Воном. У пары трое детей: сын и две дочери. При этом Шиффер ведет спокойную жизнь. В отличие от многих других звезд модель ни разу не попадала в крупные скандалы. Сейчас она периодически появляется в рекламных кампаниях и на подиумах.