Как постарела звезда 90-х Клаудия Шиффер

Клаудия Шиффер была одной из самых высокооплачиваемых моделей 90-х. Как она стала звездой и чем занимается сейчас — в материале "Рамблера".

1/8 Клаудия Шиффер была одной из самых высокооплачиваемых моделей 90-х. Фото: @claudiaschiffer Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Модельная карьера Клаудии Шиффер началась, когда ей было 17 лет. Фото: @claudiaschiffer 3/8 После знакомства с директором модельного агентства Metropolitan Models она переехала в Париж и подписала контракт с Chanel. Фото: @claudiaschiffer 4/8 Сложно поверить, но изначально девушка была очень стеснительной и заставляла себя выходить на подиум. Фото: @claudiaschiffer Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Несмотря на это, Клаудия Шиффер попала в «Книгу рекордов Гиннесса» по числу фотографий на обложках журналов. Фото: @claudiaschiffer 6/8 Сейчас модели 51 год, и она живет в тюдоровском замке в графстве Суффолк в Великобритании. Фото: @claudiaschiffer 7/8 Последние 18 лет она в браке с британским кинопродюсером Мэтью Воном. Фото: @claudiaschiffer Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 У пары трое детей: сын и две дочери. Фото: @claudiaschiffer

Модельная карьера Клаудии Шиффер началась, когда ей было 17 лет. После знакомства с директором модельного агентства Metropolitan Models Мишелем Леватоном она переехала в Париж и подписала контракт с Chanel.

Сложно поверить, но изначально девушка была очень стеснительной и заставляла себя выходить на подиум.

«По сравнению с другими девушками, я казалась очень странной, потому что я мало с кем разговаривала, находясь в студии. Возможно, они думали, что я очень высокомерна… А иногда это выглядело как холодность, потому что люди делали вывод: «Ей неинтересно» или «Она не хочет общаться», — призналась супермодель в недавнем интервью Elle.

Несмотря на это, Клаудия Шиффер попала в «Книгу рекордов Гиннесса» по числу фотографий на обложках журналов — более тысячи раз на 2015 год.