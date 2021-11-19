Сколько зарабатывают самые яркие звезды КВН

Самые яркие выпускники КВН стали шоуменами, телеведущими, певцами, сценаристами, актерами и, конечно, комиками. Конечно, зрители прекрасно знают имена Гарика Мартиросяна, Дмитрия Хрусталева, Александра Гудкова, и Александра Ревва. А вот сколько они зарабатывают, известно не всем. Смотрите видео, чтобы узнать о доходах веселых и находчивых.