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Сколько зарабатывают самые яркие звезды КВН

Диана Товсепова
3 часа назад

Кузница кадров российского юмора - КВН. Клуб веселых и находчивых сделал узнаваемыми по всей стране целый список когда-то простых студентов. Ребята приходили играть и смешить публику, а становились звездами.

Самые яркие выпускники КВН стали шоуменами, телеведущими, певцами, сценаристами, актерами и, конечно, комиками. Конечно, зрители прекрасно знают имена Гарика Мартиросяна, Дмитрия Хрусталева, Александра Гудкова, и Александра Ревва. А вот сколько они зарабатывают, известно не всем. Смотрите видео, чтобы узнать о доходах веселых и находчивых.

Ранее мы писали о том, сколько зарабатывают юные тиктокеры.

Звёзды,Видео,Александр Гудков,Гарик Мартиросян,Дмитрий Хрусталев,
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