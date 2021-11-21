Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+3° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Наталия Орейро привилась «Спутником V»

Стелла Шмель
1 час назад

Уругвайская певица и актриса Наталья Орейро привилась от коронавирусной инфекции. Артистка вакцинировалась российским препаратом «Спутник V». Об этом она рассказала телеканалу НТВ.

Орейро прошла уже оба этапа вакцинации и теперь агитирует остальных не откладывать эту процедуру на потом, а позаботиться о себе.

«Двумя дозами "Спутника V", да»,

- отметила она.

«Очень хорошо!»,

- добавила она по-русски.

В дальнейшем Орейро также планирует выбирать для вакцинации этот препарат.

В России Наталию Орейро широкая публика знает как певицу и как исполнительницу главной роли в сериале "Дикий ангел", который был популярен в конце девяностых и начале двухтысячных в нашей стране.

Кстати, совсем недавно мы писали, что Орейро получила российский паспорт.

Звёзды,Видео,Наталья Орейро,Наталия Орейро,НТВ,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители