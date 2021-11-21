Наталия Орейро привилась «Спутником V»

Уругвайская певица и актриса Наталья Орейро привилась от коронавирусной инфекции. Артистка вакцинировалась российским препаратом «Спутник V». Об этом она рассказала телеканалу НТВ.
Орейро прошла уже оба этапа вакцинации и теперь агитирует остальных не откладывать эту процедуру на потом, а позаботиться о себе.
«Двумя дозами "Спутника V", да»,
- отметила она.
«Очень хорошо!»,
- добавила она по-русски.
В дальнейшем Орейро также планирует выбирать для вакцинации этот препарат.
В России Наталию Орейро широкая публика знает как певицу и как исполнительницу главной роли в сериале "Дикий ангел", который был популярен в конце девяностых и начале двухтысячных в нашей стране.
Кстати, совсем недавно мы писали, что Орейро получила российский паспорт.