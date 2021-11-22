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"Человек без кожи": Штурм рассказала о состоянии Хлебниковой

Даша Краснова
38 минут назад

Наталья Штурм рассказала, как произошел пожар в доме Мариной Хлебниковой.

"Человек без кожи": Штурм рассказала о состоянии Хлебниковой
Фото: кадр из передачикадр из передачи

По ее словам артистка, никогда не страдала алкогольной зависимостью, о которой сейчас говорят. Однако возможно имело место быть заболевание нервной системы.

"Неудобно спрашивать, у нас вообще не принято лезть в душу, но я предполагаю, что её болезнь — в области нервной системы, она истощена морально ото всех потрясений. Ужас, она просто бесплотная — кожа и кости. Но главное, жива", — написала Штурм.

Никакого повода у Хлебниковой для злоупотребления спиртным нет, уверена Штурм. Она никогда не имела такого пристрастия.

"Сидела напротив Марины четыре часа на мероприятии. Она не прикоснулась. Весь стол был уставлен алкогольными напитками. Марина выступала, танцевала, общалась. Подтверждаю, что у неё нет алкозависимости. Были ещё два концерта у моих друзей, все довольны, прекрасно отработала, задорная, клёвая Маринка. У нее очень тонкая душевная организация. Она — человек «без кожи», - добавила Штурм.

У актрисы продолжает сохраняться температура 38,5 градусов. Есть самостоятельно она не может, поэтому получает пищу через зонд. Сильные боли доставляет ожог дыхательных путей второй степени. Несмотря на это, Хлебникова находится в сознании, все понимает и ведет себя адекватно.

Пожар в квартире Хлебниковой произошел вечером 18 ноября. Вместе с ней в квартире находились ее мать, неходячий отец и дочь. Эпицентром возгорания стала комната певицы на втором этаже.

До этого Пригожин высказался о неудачной карьере Марины Хлебниковой.

Звёзды,Наталья Штурм,Марина Хлебникова,
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