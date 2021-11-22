"Человек без кожи": Штурм рассказала о состоянии Хлебниковой

"Сидела напротив Марины четыре часа на мероприятии. Она не прикоснулась. Весь стол был уставлен алкогольными напитками. Марина выступала, танцевала, общалась. Подтверждаю, что у неё нет алкозависимости. Были ещё два концерта у моих друзей, все довольны, прекрасно отработала, задорная, клёвая Маринка. У нее очень тонкая душевная организация. Она — человек «без кожи», - добавила Штурм.