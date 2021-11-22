Васильева рассказала о романе с Гаркалиным

Актриса Татьяна Васильева рассказала об отношениях с Валерием Гаркалиным, который скончался от коронавируса 20 ноября.
Долгое время артисты играли на одной сцене и дружили. По словам Васильевой, в первые годы совместной работы Гаркалин был в нее влюблен:
"Мы репетировали у режиссера Ахадова. Я понимала, что они оба в меня влюблены. Они очень соревновались. Однажды я позвонила Валере узнать что-то насчет репетиции, и подошла Катя. И она сказала: "Валерушенька, это тебя". И я поняла, что никогда у нас с ним ничего не будет. Я поняла, какая там связь. Он без Кати как без поводыря. Он всегда ее искал: "А где Катя?". Когда ее не было рядом, он просто не мог двигаться. На гастролях он всегда бежал что-то ей покупать. Однажды в Америке он несет мне какие-то разноцветные ткани: "Смотри, что я для Катьки нашел". Это была настоящая любовь", — вспомнила Татьяна Васильева в шоу "Пусть говорят".
Сам Валерий Гаркалин в интервью говорил, что у него действительно были чувства к коллеге:
"Мы с Таней даже однажды поговорили на эту тему и правильно поступили, что не перешли дозволенного. Мы были очень близки друг с другом в силу обстоятельств, мы ездили в одних поездах, самолетах, жили в одних гостиницах. Если говорить в этом смысле, да, роман был. Если бы этого не было, то у нас не было столько замечательных дуэтов во многих спектаклях".
Татьяна Васильева также рассказала, что смерть жены в 2009 году стала ударом для Гаркалина. Актер до самой смерти ходил с цветами на могилу супруги. После гибели Екатерины он больше ни разу не женился. У Гаркалина есть дочь Ника и двое внуков.
Как звезды отреагировали на уход из жизни Гаркалина — в материале "Рамблера".