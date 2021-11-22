Васильева рассказала о романе с Гаркалиным

"Мы репетировали у режиссера Ахадова. Я понимала, что они оба в меня влюблены. Они очень соревновались. Однажды я позвонила Валере узнать что-то насчет репетиции, и подошла Катя. И она сказала: "Валерушенька, это тебя". И я поняла, что никогда у нас с ним ничего не будет. Я поняла, какая там связь. Он без Кати как без поводыря. Он всегда ее искал: "А где Катя?". Когда ее не было рядом, он просто не мог двигаться. На гастролях он всегда бежал что-то ей покупать. Однажды в Америке он несет мне какие-то разноцветные ткани: "Смотри, что я для Катьки нашел". Это была настоящая любовь", — вспомнила Татьяна Васильева в шоу "Пусть говорят".