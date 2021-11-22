"Будет больно смотреть": Хлебниковой спасают глаза

Сейчас артистка лежит в ожоговой реанимации НИИ им. Склифосовского. Накануне ее сняли с аппарата ИВЛ. По словам медика, певица страдает от болей, а еду ей подают через специальный зонд. Хлебникова дышит сама, но еще не вышла из медикаментозной комы.