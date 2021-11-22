"Будет больно смотреть": Хлебниковой спасают глаза

Врач рассказал о состоянии певицы Марины Хлебниковой после пожара. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Сейчас артистка лежит в ожоговой реанимации НИИ им. Склифосовского. Накануне ее сняли с аппарата ИВЛ. По словам медика, певица страдает от болей, а еду ей подают через специальный зонд. Хлебникова дышит сама, но еще не вышла из медикаментозной комы.
"Никакие серьезные операции артистке не проводили. Известно, что у нее сильные ожоги век и, придя в сознание, она, вероятно, столкнется с трудностями — ей будет больно смотреть. Также у Хлебниковой сильно поражены дыхательные пути", — рассказал врач.
Хирурги считают, что пока ей рано делать пластические операции и пересадку кожи. Врачи ждут, пока кожа заживет, и появится рубец. Есть вероятность, что веки заживут самостоятельно.