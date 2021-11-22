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"Будет больно смотреть": Хлебниковой спасают глаза после пожара

Мира Маркина
1 час назад

Врач рассказал о состоянии певицы Марины Хлебниковой после пожара. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

"Будет больно смотреть": Хлебниковой спасают глаза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас артистка лежит в ожоговой реанимации НИИ им. Склифосовского. Накануне ее сняли с аппарата ИВЛ. По словам медика, певица страдает от болей, а еду ей подают через специальный зонд. Хлебникова дышит сама, но еще не вышла из медикаментозной комы.

"Никакие серьезные операции артистке не проводили. Известно, что у нее сильные ожоги век и, придя в сознание, она, вероятно, столкнется с трудностями — ей будет больно смотреть. Также у Хлебниковой сильно поражены дыхательные пути", — рассказал врач.

Хирурги считают, что пока ей рано делать пластические операции и пересадку кожи. Врачи ждут, пока кожа заживет, и появится рубец. Есть вероятность, что веки заживут самостоятельно.

Ранее Штурм рассказала о состоянии Хлебниковой.

Звёзды,Марина Хлебникова,
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