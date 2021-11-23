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Раскрыты возросшие гонорары российских звезд за новогодние корпоративы

Диана Товсепова
1 час назад

Российские звезды с начала пандемии повысили расценки на новогодние корпоративы в полтора-два раза.

Раскрыты гонорары российских звезд за корпоративы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В частности, о гонорарах знаменитостей рассказал член Национальной ассоциации организаторов мероприятий Павел Воронцов, передает РБК.

На новогодних праздниках в 2021 году у узнаваемых звезд со своим репертуаром средний гонорар составлял 1,5-2 миллиона рублей, тогда как в 2019-м расценки были на уровне 1-1,5 миллиона. Рост гонораров, по мнению специалистов, связан с тем, что количество возможных концертов в этом сезоне ограничено.

При этом, в НАОМ отметили, что выступление звезды в Москве обойдется дешевле, чем в Санкт-Петербурге и других городах. Разница в расценках иногда достигает 200%.

Среди самых востребованных звезд на новогодних корпоративах в 2021-м названы Леонид Агутин, Светлана Лобода, Валерий Меладзе, Zivert, группа «Би-2», Григорий Лепс, Вера Брежнева, Николай Басков, Дима Билан, Филипп Киркоров, Полина Гагарина и рэпер Баста. Об этом рассказал концертный директор Табриз Шахиди перечислил российских звезд.

Тем временем все большей популярностью в России пользуются комики. Большинство из них когда-то играли в КВН. Самые яркие выпускники КВН стали шоуменами, телеведущими, певцами, сценаристами, актерами и, конечно, комиками. Конечно, зрители прекрасно знают имена Гарика Мартиросяна, Дмитрия Хрусталева, Александра Гудкова и Александра Ревва.

Ранее сообщалось о том, сколько зарабатывают самые узнаваемые выпускники культового шоу.

Звёзды,Павел Воронцов,Табриз Шахиди,Александр Гудков,Гарик Мартиросян,Светлана Лобода,Вера Брежнева,Дмитрий Хрусталев,Валерий Меладзе,Дима Билан,Григорий Лепс,Полина Гагарина,Леонид Агутин,Николай Басков,Филипп Киркоров,
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