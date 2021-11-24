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Глюкозу заметили на машине за 20 миллионов в Калифорнии

Мира Маркина
48 минут назад

Певица Наталья Ионова, известная как Глюкоза, приехала в США, чтобы провести время с дочерью. В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала видео, как едет по Калифорнии на тренировку.

Глюкозу заметили на машине за 20 миллионов в Калифорнии
Фото: @glukozamusic@glukozamusic

Пользователи соцсети обратили внимание, что Глюкоза сидит в автомобиле Mercedes G-Class белого цвета. Стоимость такой машины составляет примерно 20 миллионов рублей. Эту модель предпочитают Ксения Бородина, Анастасия Решетова, Настя Ивлеева и другие российские звезды.

Кадр из видео

После певица опубликовала в Stories видео из спортзала, на котором делает упражнения на ноги в зеленом спортивном костюме.

Ранее член Национальной ассоциации организаторов мероприятий Павел Воронцов раскрыл гонорары российских звезд за новогодние корпоративы.

Звёзды,Павел Воронцов,Анастасия Решетова,Наталья Ионова,Ксения Бородина,
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