Глюкозу заметили на машине за 20 миллионов в Калифорнии

Певица Наталья Ионова, известная как Глюкоза, приехала в США, чтобы провести время с дочерью. В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала видео, как едет по Калифорнии на тренировку.

Фото: @glukozamusic @glukozamusic

Пользователи соцсети обратили внимание, что Глюкоза сидит в автомобиле Mercedes G-Class белого цвета. Стоимость такой машины составляет примерно 20 миллионов рублей. Эту модель предпочитают Ксения Бородина, Анастасия Решетова, Настя Ивлеева и другие российские звезды.

Кадр из видео

После певица опубликовала в Stories видео из спортзала, на котором делает упражнения на ноги в зеленом спортивном костюме.