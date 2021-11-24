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Лазарев показал свою роскошную виллу в Абу-Даби

Мира Маркина
1 час назад

Певец Сергей Лазарев прилетел в ОАЭ на отдых с сыном и дочерью. Семья разместилась на роскошной вилле в Абу-Даби. Артист показал, как выглядит их жилье в своем Instagram-аккаунте.

Лазарев показал свою роскошную виллу в Абу-Даби
Фото: @lazarevsergey@lazarevsergey

По приезде на виллу Лазарева и его детей ждали подарки: игрушки и угощения. Двухэтажная вилла, в которой они остановились, выполнена в классическом стиле. Как видно на кадрах в Stories, декор выполнен из мрамора и золота.

Кадры из видео

Панорамные окна виллы выходят на пляж. На первом этаже находятся кухня и столовая, а на улице — личный бассейн, лаунж-зона с лежаками и столом для завтраков на открытом воздухе.

"Тут просто нереально",

— написал артист, добавив, что это один из лучших отелей, в которых он когда-либо был. Дети певца тоже остались довольны.

Ранее Глюкозу заметили на машине за 20 миллионов в Калифорнии.

Звёзды,Сергей Лазарев,
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