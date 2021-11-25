Что может быть с Гузеевой из-за лжи о прививке Гаркалина

В беседе с подписчиками в своем Instagram актриса и телеведущая Лариса Гузеева обсуждала необходимость вакцинации и заявила, что у актера Валерия Гаркалина, недавно скончавшегося от коронавируса, прививки не было.
«Он лежал рядом со мной. У него не было ни одной прививки», — сказала звезда шоу «Давай поженимся!».
Об этом рассказал и экс-продюсер группы «Премьер-министр» Евгений Фридлянд, добавив, что и сертификат у актера был фейковый:
«Он не прививался, у него был купленный сертификат — сам в больнице признался».
Родные Гаркалина были неприятно удивлены такими словам. По их данным, умерший актер привился «КовиВаком», а после этого сделал двухфазную «Спутник V».
После этого Гузеева и Фридлянд стали отказываться от своих слов. Продюсер заявил, что "купленный сертификат" значил немного не то, а Гузеева сказала, что ей ничего неизвестно о вакцинации Гаркалина.
«В полемике с беснующимися ковид-диссидентами я ответила, что Гаркалин не прививался! Ответила в пику! Не зная, привит он или нет на самом деле! Но только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия! Я не стремилась уличить Валерия, а, наоборот, хотела защитить его от своры сумасшедших, которая за счет его имени хотели доказать свою правоту. Да, мы лежали в соседних палатах. Но мы физически не имели возможности контактировать друг с другом. И даже приветы передавали только через медсестру», — объяснила Гузеева.
Однако юристы считают, что за неправдивые слова о Гаркалине актрисе может грозить штраф и уголовная ответственность:
«Действия телеведущей подпадают под статью 128.1 часть 2 УК РФ «Клевета, совершенная с использованием сети Интернет». Наказание предусмотрено серьезное: от штрафа в размере до 1 млн рублей до лишения свободы на два года. Если ранее знаменитость не привлекалась к уголовной ответственности, думаю, в этом случае все может закончиться штрафом», — цитирует Стархит адвоката Андрея Алешкина.
По его словам, написав грамотные заявления, со звезды можно будет получить и миллион рублей.
Ранее мы писали о том, что сказала Гузеева после того, как переболела коронавирусом.