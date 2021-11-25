Что может быть с Гузеевой из-за лжи о прививке Гаркалина

«В полемике с беснующимися ковид-диссидентами я ответила, что Гаркалин не прививался! Ответила в пику! Не зная, привит он или нет на самом деле! Но только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия! Я не стремилась уличить Валерия, а, наоборот, хотела защитить его от своры сумасшедших, которая за счет его имени хотели доказать свою правоту. Да, мы лежали в соседних палатах. Но мы физически не имели возможности контактировать друг с другом. И даже приветы передавали только через медсестру», — объяснила Гузеева.