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Видео: Тимати купил машину за 74 миллиона рублей

Мария Каткова
1 час назад

Российский рэпер Тимати купил себе винтажный Mercedes стоимостью 74 миллиона рублей. Покупкой он похвастался в своем Instagram.

Его новым приобретением стал Mercedes-Benz 300SL серебристого цвета с красным салоном. Однако рэпер не раскрыл комплектацию машину. Известно, что стоимость автомобиля начинается от миллиона долларов (74,9 миллиона рублей). Это — первый спорткар марки послевоенного периода.

"Покидая молодежную лигу", — подписал рэпер видео.

Звезды любят хвастаться в Instagram не только своими приобретениями, но и своей формой. Ранее актриса Брук Шилдс поделилась видео в купальнике.

Звёзды,Видео,Тимати,
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