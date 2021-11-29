Видео: Тимати купил машину за 74 миллиона рублей

Российский рэпер Тимати купил себе винтажный Mercedes стоимостью 74 миллиона рублей. Покупкой он похвастался в своем Instagram.

Его новым приобретением стал Mercedes-Benz 300SL серебристого цвета с красным салоном. Однако рэпер не раскрыл комплектацию машину. Известно, что стоимость автомобиля начинается от миллиона долларов (74,9 миллиона рублей). Это — первый спорткар марки послевоенного периода.

"Покидая молодежную лигу", — подписал рэпер видео.