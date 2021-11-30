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1 час назад

Янковского раскритиковали за фото голой жены

Актер Иван Янковский поздравил свою супругу Диану Пожарскую с Днем матери, опубликовал в своем Instagram-аккаунте ее фотографию без одежды.

Янковского раскритиковали за фото голой жены
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С днем матери молодая мать", — подписал артист.

@ivanfilippovich

Пользователи соцсети раскритиковали поступок артиста. Снимок был сделан, когда Пожарская была в положении, что еще больше разгневало подписчиков Янковского.

"А ты у мамы спросил разрешения?", "Зачем?", "А почему она голая?", "Причем тут день матери и голая баба? Это должно быть в домашнем архиве для семьи, для близких", "До чего дошел прогресс! Что раньше стыдно было, сейчас круто! Нет, Диана прелестна, слов нет, но не хотела бы своих снох увидеть в подобном виде на просторе инета...Хотя если мужчине нравится, что его женщину будут рассматривать миллионы глаз, почему бы и нет. А самое интересное, когда сын подрастет и увидит фото своей мамочки...Все же женщина должна быть загадкой", — написали актеру под постом.

После этого Иван Янковский скрыл комментарий к публикации. Этот же снимок есть и в Instagram-аккаунте самой Дианы.

Ранее 56-летняя Брук Шилдс показала фигуру в купальнике.

Звёзды,Диана Пожарская,Иван Янковский,
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