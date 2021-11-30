Янковского раскритиковали за фото голой жены

"А ты у мамы спросил разрешения?", "Зачем?", "А почему она голая?", "Причем тут день матери и голая баба? Это должно быть в домашнем архиве для семьи, для близких", "До чего дошел прогресс! Что раньше стыдно было, сейчас круто! Нет, Диана прелестна, слов нет, но не хотела бы своих снох увидеть в подобном виде на просторе инета...Хотя если мужчине нравится, что его женщину будут рассматривать миллионы глаз, почему бы и нет. А самое интересное, когда сын подрастет и увидит фото своей мамочки...Все же женщина должна быть загадкой", — написали актеру под постом.