Седокова рассказала о лицемерии в "ВИА Гре"

Певица Анна Седокова, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, рассказала, что работа в "ВИА Гре" была для нее сложной из-за "лицемерия и плохих вещей". Эти слова она опубликовала в своих stories.

Фото: @annasedokova @annasedokova

Подписчики спросили ее о том, почему она не любит вопросы про тот период жизни, когда она выступала в популярной группе. Певица рассказала, что благодарит за то, что это было в ее истории, но при этом участие в коллективе принесло ей много боли.

Она также отметила, что отказывает всем, кто просит ее спеть песни из того периода жизни, несмотря на масштабы мероприятия.

"Даже мой пиар-менеджер отказал, зная заранее мой ответ. Там было столько лицемерия и плохих вещей, что никакое творчество не может оправдать эти поступки"