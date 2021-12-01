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2 часа назад

Седокова рассказала о лицемерии в "ВИА Гре"

Певица Анна Седокова, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, рассказала, что работа в "ВИА Гре" была для нее сложной из-за "лицемерия и плохих вещей". Эти слова она опубликовала в своих stories.

Седокова рассказала о лицемерии в "ВИА Гре"
Фото: @annasedokova@annasedokova

Подписчики спросили ее о том, почему она не любит вопросы про тот период жизни, когда она выступала в популярной группе. Певица рассказала, что благодарит за то, что это было в ее истории, но при этом участие в коллективе принесло ей много боли.

Она также отметила, что отказывает всем, кто просит ее спеть песни из того периода жизни, несмотря на масштабы мероприятия.

"Даже мой пиар-менеджер отказал, зная заранее мой ответ. Там было столько лицемерия и плохих вещей, что никакое творчество не может оправдать эти поступки"

Анна Седокова была одной из первых участниц в группе. Она выступала в коллективе с 2002 по 2004-й годы. Именно тогда "ВИА Гра" выпустила свои самые известные песни. Ранее Седокова нелицеприятно высказывалась о своем бывшем супруге.

Звёзды,Анна Седокова,
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