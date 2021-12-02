Суханкина: "Представить не могла, насколько это страшная болезнь"

"Я на сегодняшний день называю коронавирусом чумой 21-го века это заболевание. Я даже представить не могла, насколько это страшная болезнь и что эта страшная болезнь заходит в самые ослабленные точки людей. А таких к зрелому возрасту накапливается немало. У моего отца было больное сердце, три года назад ему сделали шунтирование, сложнейшую операцию. Ему было 82 года, возрастной человек. И три года он замечательно дышал, зажил абсолютно новой жизнью, у него открылось второе дыхание. А у мамы были почки не в порядке, у нее был сахарный диабет и букет сопутствующих заболеваний. И вот когда это все у нас приключилось, то зараза полезла к отцу в сердце, к маме в почки, ко мне в глотку",