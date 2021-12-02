Суханкина: "Представить не могла, насколько это страшная болезнь"

Певица Маргарита Суханкина рассказала, как коронавирус перевернул ее жизнь. Она стала гостьей программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".
Суханкина рассказала, что осиротела: ее родители умерли с разницей в несколько дней. Всему виной коронавирус.
"Я на сегодняшний день называю коронавирусом чумой 21-го века это заболевание. Я даже представить не могла, насколько это страшная болезнь и что эта страшная болезнь заходит в самые ослабленные точки людей. А таких к зрелому возрасту накапливается немало. У моего отца было больное сердце, три года назад ему сделали шунтирование, сложнейшую операцию. Ему было 82 года, возрастной человек. И три года он замечательно дышал, зажил абсолютно новой жизнью, у него открылось второе дыхание. А у мамы были почки не в порядке, у нее был сахарный диабет и букет сопутствующих заболеваний. И вот когда это все у нас приключилось, то зараза полезла к отцу в сердце, к маме в почки, ко мне в глотку",
- рассказала она в беседе с телеведущим.
Маргарита Суханкина провела некоторое время в больнице, у певицы диагностировали 25% поражение легких. При этом она не могла перевернуться на живот, но на спине ей лежать было нельзя.
"Это был просто ад. Мне больно было поднимать глаза, я не могла пошевелить головой, повернуть в сторону, потому что все вызывало дикие боли".
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