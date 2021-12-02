СМИ: у Хлебниковой диагностировали заражение тканей лица

У певицы Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Также у нее диагностировали ожог глаз.
Из-за сильных болей Хлебникова до сих пор в состоянии медикаментозной комы.
Как пишет СМИ, состояние певицы стабильно тяжелое, а медики регулярно вводят ей антибиотики, чтобы инфекция не распространялась дальше.
В палату к Марине Хлебниковой не пускают даже родных.
Напомним, 18 ноября в квартире певицы произошел пожар. Одной из причин возгорания называют непотушенную сигарету. Якобы артистка выпивала и курила в комнате. Причем делала это регулярно, но в этот раз заснула раньше, чем потухла сигарета.
Певица Наталья Штурм высказалась о состоянии Марины Хлебниковой. По ее словам, артистка никогда не страдала алкогольной зависимостью, о которой сейчас говорят. Однако возможно имело место быть заболевание нервной системы.