СМИ: у Хлебниковой диагностировали заражение тканей лица

У певицы Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Также у нее диагностировали ожог глаз.

Из-за сильных болей Хлебникова до сих пор в состоянии медикаментозной комы.

Как пишет СМИ, состояние певицы стабильно тяжелое, а медики регулярно вводят ей антибиотики, чтобы инфекция не распространялась дальше.

В палату к Марине Хлебниковой не пускают даже родных.

Напомним, 18 ноября в квартире певицы произошел пожар. Одной из причин возгорания называют непотушенную сигарету. Якобы артистка выпивала и курила в комнате. Причем делала это регулярно, но в этот раз заснула раньше, чем потухла сигарета.