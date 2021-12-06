Продюсер озвучил причину ухода Овсиенко из «Миража»

«Это правда, что Татьяна пела под фонограмму. Она никогда этого не скрывала, поэтому в том числе и ушла из «Миража», чтобы начать свою сольную карьеру. Как в последствии оказалось — успешную. Руководство группы не разрешало ей петь своим голосом. Она пела сверху в живой микрофон. Зал слышал ее голос».