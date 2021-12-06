Продюсер озвучил причину ухода Овсиенко из «Миража»

Продюсер Татьяны Овсиенко Игорь Архипов объяснил, почему певица ушла из группы «Мираж». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
«Это правда, что Татьяна пела под фонограмму. Она никогда этого не скрывала, поэтому в том числе и ушла из «Миража», чтобы начать свою сольную карьеру. Как в последствии оказалось — успешную. Руководство группы не разрешало ей петь своим голосом. Она пела сверху в живой микрофон. Зал слышал ее голос».
На съемках пела Маргарита Суханкина, а лицом группы все-таки сделали Овсиенко. Так решили руководители группы «Мираж», и певицы с этими правилами согласились.
Как отметил Архипов, после ухода из «Миража» Овсиенко спела много своих песен, ставших всенародными хитами.
«Как оказалось, наличие октав и уникальных вокальных данных — это не гарантия успеха и всенародной любви. Успех — это много других составляющих для исполнителя поп-музыки. На последнем звонке еще долго будет звучать песня «Школьная пора». Надеюсь еще долго будут звучать в эфире такие песни, как «Женское счастье», «Дальнобойщик» и многие другие», — заметил Архипов.
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