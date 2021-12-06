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1 час назад

"Дышит сама": стали известны подробности о состоянии Хлебниковой

Представители Марины Хлебниковой рассказали о состоянии певицы после пожара. Они опубликовали пост в ее Instagram-аккаунте.

"Дышит сама": стало известно о состоянии Хлебниковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Очень много сплетен и вбросов на тему состояния Марины Арнольдовны (от сгоревших роговиц, до якобы «очевидцев»-докторов и мнимых знакомых, с которыми она якобы переписывалась и общалась). В очередной раз призываем вас не поддаваться на слухи и провокации, ведь ни одна из них не является правдивой", — говорится в публикации.

По словам представителей артистки, она уже поправляется и начала самостоятельно дышать:

«Марина дышит сама (не ИВЛ, не искусственная кома), ее состояние стабилизируется с каждым днем, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет не быстрым (эту фразу точно поместят негативным заголовком везде), поэтому будем публиковать информацию о самочувствии Марины по мере более глобальных изменений».

Сейчас навещать певицу разрешено только семье. Родственники Марины Хлебниковой предпочитают не давать комментарии о произошедшем.

Ранее о состоянии артистки рассказал музыкальный исполнитель и автор песен Дмитрий Чижов.

Звёзды,Марина Хлебникова,
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