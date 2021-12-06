"Дышит сама": стало известно о состоянии Хлебниковой

"Очень много сплетен и вбросов на тему состояния Марины Арнольдовны (от сгоревших роговиц, до якобы «очевидцев»-докторов и мнимых знакомых, с которыми она якобы переписывалась и общалась). В очередной раз призываем вас не поддаваться на слухи и провокации, ведь ни одна из них не является правдивой", — говорится в публикации.