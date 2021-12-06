"Дышит сама": стало известно о состоянии Хлебниковой

Представители Марины Хлебниковой рассказали о состоянии певицы после пожара. Они опубликовали пост в ее Instagram-аккаунте.
"Очень много сплетен и вбросов на тему состояния Марины Арнольдовны (от сгоревших роговиц, до якобы «очевидцев»-докторов и мнимых знакомых, с которыми она якобы переписывалась и общалась). В очередной раз призываем вас не поддаваться на слухи и провокации, ведь ни одна из них не является правдивой", — говорится в публикации.
По словам представителей артистки, она уже поправляется и начала самостоятельно дышать:
«Марина дышит сама (не ИВЛ, не искусственная кома), ее состояние стабилизируется с каждым днем, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет не быстрым (эту фразу точно поместят негативным заголовком везде), поэтому будем публиковать информацию о самочувствии Марины по мере более глобальных изменений».
Сейчас навещать певицу разрешено только семье. Родственники Марины Хлебниковой предпочитают не давать комментарии о произошедшем.