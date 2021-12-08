Киркоров заявил о родовом проклятии

«Я единственный из Киркоровых (а их было много: брат, сестра, еще родственники), кто продолжил наш род. Если бы я не родился, Киркоровы бы пресек­лись», — заявил Филипп Киркоров.

Кроме того, он рассказал о своей 10-летней дочери Алле-Виктории. Как признался артист, рождение ребенка изменило его жизнь. А когда на свет появился сын Мартин, он окончательно нашел свое место в жизни и изменил свое поведение на публике, чтобы дети в будущем не читали о нем неприятные вещи.