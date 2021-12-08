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1 час назад

Киркоров заявил о родовом проклятии

Певец Филипп Киркоров рассказал о наложенном на его род проклятии. Об этом пишет издание «7 дней».

Киркоров заявил о родовом проклятии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам артиста, некое родовое проклятие наложили на род его отца, эстрадного тенора Бедроса Киркорова. Свое рождение певец назвал чудом.

«Я единственный из Киркоровых (а их было много: брат, сестра, еще родственники), кто продолжил наш род. Если бы я не родился, Киркоровы бы пресек­лись», — заявил Филипп Киркоров.

Кроме того, он рассказал о своей 10-летней дочери Алле-Виктории. Как признался артист, рождение ребенка изменило его жизнь. А когда на свет появился сын Мартин, он окончательно нашел свое место в жизни и изменил свое поведение на публике, чтобы дети в будущем не читали о нем неприятные вещи.

Ранее Тодоренко заявила о проблемах со здоровьем.

Звёзды,Филипп Киркоров,журнал "7 Дней",
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