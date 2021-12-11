Раскрыты подробности эмиграции Элджея

"Сейчас Элджей на Кипре, занимается музыкой, строит студию. У него есть два бизнеса. Позже он сам расскажет об этом в соцсетях. Пока работает — есть работа, есть дела и нет необходимости находиться в России. Статус гражданства подсказать не могу"