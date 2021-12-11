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2 часа назад

Раскрыты подробности эмиграции Элджея

Концертный директор Элджея Сергей Донец подтвердил, что музыкант собирается получать гражданство другой страны. Об этом сообщает портал Super.

Раскрыты подробности эмиграции Элджея
Фото: @sayonaraboy@sayonaraboy

Донец рассказал, что российский рэпер выбирает между возможностью переехать на Кипр или в Польшу.

"Элджей имеет право получить гражданство, у него есть польские корни. Он может получить гражданство либо Польши, либо Кипра. В последнее время он живет на Кипре, работает, у него глобальные планы и интересный проект"

Концертный директор Элджея рассказал, что тот занимается на Кипре своим бизнесом и планирует продолжать заниматься музыкой именно там. Однако статус гражданства пока не раскрывается. Другие подробности, по словам концертного директора, рэпер сообщит позже в своих социальных сетях.

"Сейчас Элджей на Кипре, занимается музыкой, строит студию. У него есть два бизнеса. Позже он сам расскажет об этом в соцсетях. Пока работает — есть работа, есть дела и нет необходимости находиться в России. Статус гражданства подсказать не могу"

Перед тем, как получить гражданство Кипра, Элджей увиделся со своей бывшей супругой Анастасией Ивлеевой. Звезды поделились совместными фотографиями в социальных сетях, из-за чего поклонники решили, что они сошлись.

Звёзды,Анастасия Ивлеева,
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