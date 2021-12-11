Раскрыты подробности эмиграции Элджея

Концертный директор Элджея Сергей Донец подтвердил, что музыкант собирается получать гражданство другой страны. Об этом сообщает портал Super.
Донец рассказал, что российский рэпер выбирает между возможностью переехать на Кипр или в Польшу.
"Элджей имеет право получить гражданство, у него есть польские корни. Он может получить гражданство либо Польши, либо Кипра. В последнее время он живет на Кипре, работает, у него глобальные планы и интересный проект"
Концертный директор Элджея рассказал, что тот занимается на Кипре своим бизнесом и планирует продолжать заниматься музыкой именно там. Однако статус гражданства пока не раскрывается. Другие подробности, по словам концертного директора, рэпер сообщит позже в своих социальных сетях.
"Сейчас Элджей на Кипре, занимается музыкой, строит студию. У него есть два бизнеса. Позже он сам расскажет об этом в соцсетях. Пока работает — есть работа, есть дела и нет необходимости находиться в России. Статус гражданства подсказать не могу"
Перед тем, как получить гражданство Кипра, Элджей увиделся со своей бывшей супругой Анастасией Ивлеевой. Звезды поделились совместными фотографиями в социальных сетях, из-за чего поклонники решили, что они сошлись.