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1 час назад

Что известно о новой «Мисс Вселенная»

Представительница Индии Харнааз Сандху стала победительницей семидесятого, юбилейного конкурса «Мисс Вселенная». Состязание прошло в городе Эйлат в Израиле. 21-девушка стала третьей гражданкой Индии, удостоенной этого титула за все время существования конкурса красоты. Что известно о новой победительнице, читайте в материале «Рамблера».

Представительница Индии Харнааз Сандху стала победительницей семидесятого, юбилейного конкурса «Мисс Вселенная».
1/7 Представительница Индии Харнааз Сандху стала победительницей семидесятого, юбилейного конкурса «Мисс Вселенная».
Фото: @harnaazsandhu_03
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21-девушка стала третьей гражданкой Индии, удостоенной этого титула за все время существования конкурса красоты.
2/7 21-девушка стала третьей гражданкой Индии, удостоенной этого титула за все время существования конкурса красоты.
Фото: @missuniverse
Сандху работает администратором, а в свободное время пробует себя в качестве модели и актрисы. Харнааз активно ведет социальные сети, сейчас в Instagram на нее подписано больше 630 тысяч пользователей.
3/7 Сандху работает администратором, а в свободное время пробует себя в качестве модели и актрисы. Харнааз активно ведет социальные сети, сейчас в Instagram на нее подписано больше 630 тысяч пользователей.
Фото: @harnaazsandhu_03
Новая «Мисс Вселенная» также занимается общественной деятельностью и выступает за расширение прав женщин. Девушка интересуется проектами в сфере защиты окружающей среды и является сторонницей ограничения выбросов углекислого газа.
4/7 Новая «Мисс Вселенная» также занимается общественной деятельностью и выступает за расширение прав женщин. Девушка интересуется проектами в сфере защиты окружающей среды и является сторонницей ограничения выбросов углекислого газа.
Фото: @harnaazsandhu_03
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После объявления имени победительницы конкурса ведущий мероприятия Стив Харли обратился к Сандху с просьбой помяукать. Все дело в том, что девушка заявила, что умеет подражать животным и охотно продемонстрировала это со сцены.
5/7 После объявления имени победительницы конкурса ведущий мероприятия Стив Харли обратился к Сандху с просьбой помяукать. Все дело в том, что девушка заявила, что умеет подражать животным и охотно продемонстрировала это со сцены.
Фото: @harnaazsandhu_03
В день финала Харнааз отдельно подчеркнула, что победа на международном конкурсе стала результатом коллективного труда большой команды дизайнеров, стилистов, фотографов, психологов и других специалистов.
6/7 В день финала Харнааз отдельно подчеркнула, что победа на международном конкурсе стала результатом коллективного труда большой команды дизайнеров, стилистов, фотографов, психологов и других специалистов.
Фото: @harnaazsandhu_03
Кстати, корона «Мисс Вселенной» стала для Харнааз не первой победой в конкурсах красоты, до этого девушка выиграла в состязаниях «Мисс Дива», «Фемина Мисс Индия Пенджаб», «Мисс Восходящая звезда Индия 2018» и «Мисс Чандигар 2017».
7/7 Кстати, корона «Мисс Вселенной» стала для Харнааз не первой победой в конкурсах красоты, до этого девушка выиграла в состязаниях «Мисс Дива», «Фемина Мисс Индия Пенджаб», «Мисс Восходящая звезда Индия 2018» и «Мисс Чандигар 2017».
Фото: @harnaazsandhu_03

Сандху работает администратором, а в свободное время пробует себя в качестве модели и актрисы. Харнааз активно ведет социальные сети, сейчас в Instagram на нее подписано больше 630 тысяч пользователей.

Новая «Мисс Вселенная» также занимается общественной деятельностью и выступает за расширение прав женщин. Девушка интересуется проектами в сфере защиты окружающей среды и является сторонницей ограничения выбросов углекислого газа.

После объявления имени победительницы конкурса ведущий мероприятия Стив Харли обратился к Сандху с просьбой помяукать. Все дело в том, что девушка заявила, что умеет подражать животным и охотно продемонстрировала это со сцены. В день финала Харнааз отдельно подчеркнула, что победа на международном конкурсе стала результатом коллективного труда большой команды дизайнеров, стилистов, фотографов, психологов и других специалистов.

«Это не было моим личным путешествием, это было нашим путешествием. Я начала с детских шагов и подобралась к самому концу. Спасибо за то, что вы сделали меня той девушкой, которую сегодня видят на сцене»,

— написала она в день финала. Победу Сандху посвятила родной стране:

«Выходя сегодня вечером на сцену как представительница Индии, я несу с собой ваши молитвы и вашу любовь. Спасибо вам всем. Индия, это для тебя!»

Кстати, корона «Мисс Вселенной» стала для Харнааз не первой победой в конкурсах красоты, до этого девушка выиграла в состязаниях «Мисс Дива», «Фемина Мисс Индия Пенджаб», «Мисс Восходящая звезда Индия 2018» и «Мисс Чандигар 2017».

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