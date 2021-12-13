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4 часа назад

Стало известно, что оставит Лепс жене и детям после развода

На днях стало известно, что Григорий Лепс разводится. Артист пробыл в браке с Анной Шаплыковой 20 лет, но супруга подала на развод. В браке у них родились трое детей — 19-летняя Ева, 14-летняя Николь и 11-летний Иван. Журналисты выяснили, что оставит Лепс детям после развода.

Стало известно, что оставит Лепс семье после развода
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Певец— совладелец бренда оптики, ресторана «Рюмка водки», ювелирного дома. Также под брендом музыканта производят алкогольную и фермерскую продукцию и функционирует продюсерский центр. По данным рейтинга богатых и знаменитых Forbes за прошлый год музыкант заработал 2,2 млн долларов (161 млн рублей).

Кроме того, у исполнителя есть квартира в Москве площадью более 300 квадратных метров и особняк на Новой Риге. По данным СМИ, финансовые вопросы пара решила мирно и продолжает жить в привычном режиме.

Ранее мы рассказывали о деталях развода Лепса.

Звёзды,Григорий Лепс,Forbes,
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