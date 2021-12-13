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1 час назад

«Уроды»: Волочкова обругала Большой театр и послала комика

Балерина Анастасия Волочкова послала известного стендап-комика Владимира Бухарова и обругала Большой театр. Она приняла участие в съемках YouTube-шоу «Бар в большом городе».

«Уроды»: Волочкова обругала Большой театр и послала комика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает издание Starhit, Волочкова вела себя вызывающе и не давала гостям программы говорить. Однако стендап-комик рассказал, что однажды к нему приставала неадекватная пьяная девушка, которая оказалась балериной, и ему пришлось отбиваться.

История возмутила Волочкову:

«Ты же сам ей наливал! Ты видишь, что девушка, балерина, находится в таком состоянии, но не помогаешь ей. Вместо того чтобы уложить ее в постель, накрыть пледом, ты сидишь и рассказываешь вот это все? Да пошел ты! Ты некрасиво сделал», — отреагировала она.

После балерина начала говорить о Большом театре:

«Эти уроды из Большого театра хотели выгнать меня. Хотели, чтобы я ушла на помойку, а выперли в королевский Альберт-холл в Лондоне. Меня взяли туда танцевать (...) А Большой театр продолжают разваливать».

Авторы YouTube-шоу решили не выкладывать выпуск в свободном доступе. Видео доступно только по платной подписке.

Ранее стало известно, что пьяную Волочкову выселили из отеля в Турции.

Звёзды,Владимир Бухаров,Анастасия Волочкова,
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