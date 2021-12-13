«Уроды»: Волочкова обругала Большой театр и послала комика

Балерина Анастасия Волочкова послала известного стендап-комика Владимира Бухарова и обругала Большой театр. Она приняла участие в съемках YouTube-шоу «Бар в большом городе».
Как сообщает издание Starhit, Волочкова вела себя вызывающе и не давала гостям программы говорить. Однако стендап-комик рассказал, что однажды к нему приставала неадекватная пьяная девушка, которая оказалась балериной, и ему пришлось отбиваться.
История возмутила Волочкову:
«Ты же сам ей наливал! Ты видишь, что девушка, балерина, находится в таком состоянии, но не помогаешь ей. Вместо того чтобы уложить ее в постель, накрыть пледом, ты сидишь и рассказываешь вот это все? Да пошел ты! Ты некрасиво сделал», — отреагировала она.
После балерина начала говорить о Большом театре:
«Эти уроды из Большого театра хотели выгнать меня. Хотели, чтобы я ушла на помойку, а выперли в королевский Альберт-холл в Лондоне. Меня взяли туда танцевать (...) А Большой театр продолжают разваливать».
Авторы YouTube-шоу решили не выкладывать выпуск в свободном доступе. Видео доступно только по платной подписке.
Ранее стало известно, что пьяную Волочкову выселили из отеля в Турции.