Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+3° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
1 час назад

Долина заявила о болезни Лепса

13 декабря Лариса Долина и Григорий Лепс должны были выступить дуэтом на сцене Crocus City Hall. Но в результате выступление сорвалось. Всему виной внезапная болезнь музыканта.

Долина заявила о болезни Лепса
Фото: @larisa.dolina.official@larisa.dolina.official

«Мне днем позвонили и объявили, что наш дуэт на сегодня отменяется из-за внезапной Гришиной болезни. Гриша, пожалуйста, поправляйся, потому что самое главное — это здоровье, а где презентовать нашу с тобой премьеру, мы обязательно придумаем!»

— написала народная артистка в своем Instagram-аккаунте.

Несмотря на то, что Лепс на выступлении не появился, Долиной удалось найти выход из сложившейся ситуации. Она поменяла песню, исполнив вместе с Кариной Кокс «Льдинку».

Отметим, что о причине плохого самочувствия Лепса пока неизвестно. Общественность уверена, что его недуг связан с переживаниями из-за развода. В минувшую пятницу, 10 декабря, супруга музыканта Анна Шаплыкова падала на развод после 20 лет брака.

Читайте также о том, что стали известны детали развода Лепса.

Звёзды,Лариса Долина,Григорий Лепс,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители