Долина заявила о болезни Лепса

13 декабря Лариса Долина и Григорий Лепс должны были выступить дуэтом на сцене Crocus City Hall. Но в результате выступление сорвалось. Всему виной внезапная болезнь музыканта.

Фото: @larisa.dolina.official @larisa.dolina.official

«Мне днем позвонили и объявили, что наш дуэт на сегодня отменяется из-за внезапной Гришиной болезни. Гриша, пожалуйста, поправляйся, потому что самое главное — это здоровье, а где презентовать нашу с тобой премьеру, мы обязательно придумаем!»

— написала народная артистка в своем Instagram-аккаунте.

Несмотря на то, что Лепс на выступлении не появился, Долиной удалось найти выход из сложившейся ситуации. Она поменяла песню, исполнив вместе с Кариной Кокс «Льдинку».

Отметим, что о причине плохого самочувствия Лепса пока неизвестно. Общественность уверена, что его недуг связан с переживаниями из-за развода. В минувшую пятницу, 10 декабря, супруга музыканта Анна Шаплыкова падала на развод после 20 лет брака.