Миронова рассказала, как ее преследовал поклонник

Актриса Мария Миронова рассказала, что была жертвой мужчины с психическим отклонениями, который оказывал ей неприятные знаки внимания. Об этом сообщает “Вокруг ТВ”.

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Она рассказала об одном из случаев, который произошел с ней много лет назад. Преследователь появлялся в театре, где она работала, оставлял тревожные послания и дарил две белые розы в черной раме. По словам Мироновой, его действия были действительно пугающими.

Когда делом занялась полиция, выяснилось, что мужчина раньше жил в интернате для психически больных. Звезда отметила, что сам он был похож на Чикатило - она встретилась с ним в один из дней, когда он был в театре. Пережить преследование актрисе помогла личная охрана.