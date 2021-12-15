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30 минут назад

Миронова рассказала, как ее преследовал поклонник

Актриса Мария Миронова рассказала, что была жертвой мужчины с психическим отклонениями, который оказывал ей неприятные знаки внимания. Об этом сообщает “Вокруг ТВ”.

Миронова рассказала, как ее преследовал поклонник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она рассказала об одном из случаев, который произошел с ней много лет назад. Преследователь появлялся в театре, где она работала, оставлял тревожные послания и дарил две белые розы в черной раме. По словам Мироновой, его действия были действительно пугающими.

Когда делом занялась полиция, выяснилось, что мужчина раньше жил в интернате для психически больных. Звезда отметила, что сам он был похож на Чикатило - она встретилась с ним в один из дней, когда он был в театре. Пережить преследование актрисе помогла личная охрана.

"Я уже, знаете, даже не помню, чем закончилось. Но он исчез из моей жизни", — поделилась звезда.

Звёзды,Мария Миронова,
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