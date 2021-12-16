Участница конкурса "Мисс Вселенная" из Японии угодила в скандал из-за наряда, в котором она появилась на конкурсе. Девушка по имени Юри Ватанабэ вышла на сцену в костюме, который вызвал гнев у японцев.

1/6 Участница конкурса "Мисс Вселенная" из Японии угодила в скандал из-за наряда, в котором она появилась на конкурсе. Девушка по имени Юри Ватанабэ вышла на сцену в костюме, который вызвал гнев у японцев. Фото: @juriwatanabe_ Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/6 На девушке было надето розовое кимоно, расшитое пайетками, а сам костюм был дополнен поясом с хризантемой. Наряд был разработан израильским дизайнером Авиадом Ариком Херманом. Фото: @juriwatanabe_ 3/6 Как рассказывал сам создатель кимоно, он хотел отдать дань фэшн-культуре японского района Харадзюку и победительнице "Евровидения" Netta, которая выходила на сцену в кимоно. Фото: @juriwatanabe_ 4/6 Впервые костюм представили в конце ноября, но ролик оказался непопулярен, поэтому не получил широкого резонанса. Костюм начали обсуждав после того, как он появился в официальном Twitter-аккаунте "Мисс Вселенная". Фото: @juriwatanabe_ Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/6 Как указали комментаторы, кимоно заправлено на левую сторону, что принято в Японии для похоронных церемоний. Так заправляют кимоно у покойников. Фото: @juriwatanabe_ 6/6 Желтый цветок на поясе, хризантема, символизирует царскую семью, поэтому его стараются не использовать без надобности. Кроме того, на груди у участницы иероглифами написано слово "Япония", а татуировки отвергаются в культуре этой страны. Фото: YouTube/Miss Universe

На девушке было надето розовое кимоно, расшитое пайетками, а сам костюм был дополнен поясом с хризантемой. Наряд был разработан израильским дизайнером Авиадом Ариком Херманом. Как рассказывал сам создатель кимоно, он хотел отдать дань фэшн-культуре японского района Харадзюку и победительнице "Евровидения" Netta, которая выходила на сцену в кимоно.

Впервые костюм представили в конце ноября, но ролик оказался непопулярен, поэтому не получил широкого резонанса. Костюм начали обсуждав после того, как он появился в официальном Twitter-аккаунте "Мисс Вселенная".

Как указали комментаторы, кимоно заправлено на левую сторону, что принято в Японии для похоронных церемоний. Так заправляют кимоно у покойников. Желтый цветок на поясе, хризантема, символизирует царскую семью, поэтому его стараются не использовать без надобности. Кроме того, на груди у участницы иероглифами написано слово "Япония", а татуировки отвергаются в культуре этой страны.