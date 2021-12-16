Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+9° в 
USD 73.57EUR 83.16
Войти в почту
2 часа назад

"Мисс Япония" оскандалилась на весь мир из-за наряда

Участница конкурса "Мисс Вселенная" из Японии угодила в скандал из-за наряда, в котором она появилась на конкурсе. Девушка по имени Юри Ватанабэ вышла на сцену в костюме, который вызвал гнев у японцев.

Участница конкурса "Мисс Вселенная" из Японии угодила в скандал из-за наряда, в котором она появилась на конкурсе. Девушка по имени Юри Ватанабэ вышла на сцену в костюме, который вызвал гнев у японцев.
1/6 Участница конкурса "Мисс Вселенная" из Японии угодила в скандал из-за наряда, в котором она появилась на конкурсе. Девушка по имени Юри Ватанабэ вышла на сцену в костюме, который вызвал гнев у японцев.
Фото: @juriwatanabe_
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
На девушке было надето розовое кимоно, расшитое пайетками, а сам костюм был дополнен поясом с хризантемой. Наряд был разработан израильским дизайнером Авиадом Ариком Херманом.
2/6 На девушке было надето розовое кимоно, расшитое пайетками, а сам костюм был дополнен поясом с хризантемой. Наряд был разработан израильским дизайнером Авиадом Ариком Херманом.
Фото: @juriwatanabe_
Как рассказывал сам создатель кимоно, он хотел отдать дань фэшн-культуре японского района Харадзюку и победительнице "Евровидения" Netta, которая выходила на сцену в кимоно.
3/6 Как рассказывал сам создатель кимоно, он хотел отдать дань фэшн-культуре японского района Харадзюку и победительнице "Евровидения" Netta, которая выходила на сцену в кимоно.
Фото: @juriwatanabe_
Впервые костюм представили в конце ноября, но ролик оказался непопулярен, поэтому не получил широкого резонанса. Костюм начали обсуждав после того, как он появился в официальном Twitter-аккаунте "Мисс Вселенная".
4/6 Впервые костюм представили в конце ноября, но ролик оказался непопулярен, поэтому не получил широкого резонанса. Костюм начали обсуждав после того, как он появился в официальном Twitter-аккаунте "Мисс Вселенная".
Фото: @juriwatanabe_
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Как указали комментаторы, кимоно заправлено на левую сторону, что принято в Японии для похоронных церемоний. Так заправляют кимоно у покойников.
5/6 Как указали комментаторы, кимоно заправлено на левую сторону, что принято в Японии для похоронных церемоний. Так заправляют кимоно у покойников.
Фото: @juriwatanabe_
Желтый цветок на поясе, хризантема, символизирует царскую семью, поэтому его стараются не использовать без надобности. Кроме того, на груди у участницы иероглифами написано слово "Япония", а татуировки отвергаются в культуре этой страны.
6/6 Желтый цветок на поясе, хризантема, символизирует царскую семью, поэтому его стараются не использовать без надобности. Кроме того, на груди у участницы иероглифами написано слово "Япония", а татуировки отвергаются в культуре этой страны.
Фото: YouTube/Miss Universe

На девушке было надето розовое кимоно, расшитое пайетками, а сам костюм был дополнен поясом с хризантемой. Наряд был разработан израильским дизайнером Авиадом Ариком Херманом. Как рассказывал сам создатель кимоно, он хотел отдать дань фэшн-культуре японского района Харадзюку и победительнице "Евровидения" Netta, которая выходила на сцену в кимоно.

Впервые костюм представили в конце ноября, но ролик оказался непопулярен, поэтому не получил широкого резонанса. Костюм начали обсуждав после того, как он появился в официальном Twitter-аккаунте "Мисс Вселенная".

Как указали комментаторы, кимоно заправлено на левую сторону, что принято в Японии для похоронных церемоний. Так заправляют кимоно у покойников. Желтый цветок на поясе, хризантема, символизирует царскую семью, поэтому его стараются не использовать без надобности. Кроме того, на груди у участницы иероглифами написано слово "Япония", а татуировки отвергаются в культуре этой страны.

"Я бы хотел, чтобы дизайнер отказался от своей задумки", ""Человек, разработавший дизайн платья, по-моему, не знаком с Японией. Знание культуры другой страны и уважение к другим людям является основой для всего", "Не оскорбляйте Японию! Не оскорбляйте императорскую семью! Не оскорбляйте кимоно!", "Неудавшаяся Сэйлор-Мун? Это так ужасно, что даже исправить невозможно", — возмутились комментаторы.

Звёзды,Фото,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители