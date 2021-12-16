Поплавская о разводе сына: "Известные родители — это удобно"

"Что касается его истории с браком, я за то, чтобы тысячу раз подумать перед женитьбой. Вот смотрите: мой старший сын женился, потом развелся, я была против категорически. Но этот дурацкий развод закончился женитьбой на его же жене! Значит они нужны друг другу.



А в случае с младшим, он тяжело пережил расставание. Перед свадьбой я предлагала ему подождать год, и я уверена, что если бы этот год они просто встречались или жили вместе, то наверно он увидел то, что не видит человек, когда он влюблен.



Но он мне сказал: «Не ты ли мне говорила, что если любишь женщину, то нужно делать предложение и жениться?»



И все, мне было нечем крыть",