Поплавская о разводе сына: "Известные родители — это удобно"

Актриса и телеведущая Яна Поплавская дала большое интервью порталу Woman.ru, в котором приоткрыла завесу семейных взаимоотношений. В числе прочего Поплавская рассказала, что ее сын развелся и тяжело переживал расставание, а невестка оказалась девушкой прагматичной, отчего сыну было тяжко вдвойне.
Дело в том, что совсем недавно СМИ бросились обсуждать громкий развод сына Яны Поплавской, который состоялся спустя месяц после женитьбы. Но сама телеведущая не понимает, почему всех заинтересовала эта история именно теперь, хотя прошло уже три года.
"Что касается его истории с браком, я за то, чтобы тысячу раз подумать перед женитьбой. Вот смотрите: мой старший сын женился, потом развелся, я была против категорически. Но этот дурацкий развод закончился женитьбой на его же жене! Значит они нужны друг другу.
А в случае с младшим, он тяжело пережил расставание. Перед свадьбой я предлагала ему подождать год, и я уверена, что если бы этот год они просто встречались или жили вместе, то наверно он увидел то, что не видит человек, когда он влюблен.
Но он мне сказал: «Не ты ли мне говорила, что если любишь женщину, то нужно делать предложение и жениться?»
И все, мне было нечем крыть",
- рассказала она.
О невестке Поплавская отзывается как о девушке расчетливой, сейчас они не общаются.
"Он женился, была свадьба, я видела своего мальчика счастливым, радовалась, как любая мать.
Но теперь мне кажется, что девочка совершила прагматичный шаг. Известные родители — это удобно. Значит будут содержать семью во всех желаниях и проявлениях".
Впрочем, Поплавская учит своих сыновей, что брак должен приносить положительные эмоции. В противном случае, в нем нет смысла.
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