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58 минут назад

Алсу пострадала на съемках клипа

Певица упала с лошади во время съемок клипа на песню “Я люблю”. Об этом исполнительница сообщила на своей личной странице в Instagram.

Алсу пострадала на съемках клипа
Фото: @alsou_a@alsou_a

Слабонервным просьба до конца НЕ СМОТРЕТЬ!

Хорошо, что @rrfoto случайно запечатлел этот момент. Буду его пересматривать и напоминать себе никогда больше не садиться на лошадь

Истории 18-летней давности моего падения спиной на лёд во время съёмок и травмы позвоночника, видимо, мне не хватило…

— подписала Алсу видео, на котором запечатлен момент падения.

Подписчики певицы поддержали ее в комментариях, порадовавшись, что исполнительница сильно не пострадала. Некоторые посоветовали Алсу обязательно вновь сесть в седло, чтобы справиться со своими страхами, другие же категорично заявили, что певице следует слушать свою интуицию и больше не приближаться к лошадям.

Ранее мы писали о том, что Мария Кожевникова впервые рассказала о своей болезни.

Звёзды,Мария Кожевникова,
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