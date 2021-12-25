Алсу пострадала на съемках клипа

Певица упала с лошади во время съемок клипа на песню “Я люблю”. Об этом исполнительница сообщила на своей личной странице в Instagram.

Фото: @alsou_a @alsou_a

Слабонервным просьба до конца НЕ СМОТРЕТЬ!

Хорошо, что @rrfoto случайно запечатлел этот момент. Буду его пересматривать и напоминать себе никогда больше не садиться на лошадь

Истории 18-летней давности моего падения спиной на лёд во время съёмок и травмы позвоночника, видимо, мне не хватило…

— подписала Алсу видео, на котором запечатлен момент падения.

Подписчики певицы поддержали ее в комментариях, порадовавшись, что исполнительница сильно не пострадала. Некоторые посоветовали Алсу обязательно вновь сесть в седло, чтобы справиться со своими страхами, другие же категорично заявили, что певице следует слушать свою интуицию и больше не приближаться к лошадям.