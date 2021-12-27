Билан признался в проблемах с алкоголем

"Многие думают, что я какой-то несчастный, потерянный человек, есть такие мнения, что у меня что-то не в порядке с личной жизнью, что у меня как-то все не складывается, я весь несчастный, записываю сториз — что было недавно, абсолютно пьяненький сидел. Ну, бывает, конечно, накрывает, но так я абсолютно упакованный человек, у меня есть все, в принципе. Весь спектр эмоций я испытываю точно",