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40 минут назад

Билан признался в проблемах с алкоголем

Певец Дима Билан стал гостем очередного выпуска шоу "Осторожно, Собчак", запись есть на YouTube-канале. Ксения обсудила с артистом самые разные темы, в том числе поговорила она и об отношении Билана к алкоголю. Певец признал, что у него возникают сложности с тем, чтобы вовремя остановиться, но он не считает себя алкоголиком и проблемы не видит.

"Да, я выпиваю. Но мое лицо говорит о том, что я выпиваю немного. Я, к сожалению, имею такую проблему, признаюсь тебе только… Я не могу остановиться, когда выпиваю. Ну нет такой семьи, где кто-то бы не имел такую проблему, в нашей стране, тем более".

Затем он отметил, что если равняться на страны Европы, то они "все" пьют точно не меньше.

"Многие думают, что я какой-то несчастный, потерянный человек, есть такие мнения, что у меня что-то не в порядке с личной жизнью, что у меня как-то все не складывается, я весь несчастный, записываю сториз — что было недавно, абсолютно пьяненький сидел. Ну, бывает, конечно, накрывает, но так я абсолютно упакованный человек, у меня есть все, в принципе. Весь спектр эмоций я испытываю точно",

- отметил артист.

Тем не менее, врач Билана диагностировал у него третью стадию алкоголизма. Дмитрий признался, что бывают провалы в памяти.

"Я в лицо знаю своего врага. Борюсь с этой проблемой, мне нравится побеждать",

- прокомментировал он, отметив, впрочем, что не видит особых сложностей в этой теме. А злоупотребление алкоголем у него случается примерно раз в два месяца, что, по его личному мнению, не считает частой периодичностью.

Ранее "Рамблер" писал, что Собчак объяснила неадекватное поведение Билана.

Звёзды,Видео,Дима Билан,
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