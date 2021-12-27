Мама Началовой рассказала еще о двух потерях в семье

"В этом году беда постучалась в наши двери дважды… Второго сентября не стало моей младшей сестры Леночки, а 9-го ноября скоропостижно ушла из жизни Лена Алдонина — бабушка Верочки, наша подруга, абсолютно родной для нас человек. Неожиданно и очень больно… Светлая память…" — написала Таисия.