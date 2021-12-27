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2 часа назад

Мама Началовой рассказала еще о двух потерях в семье

Мать покойной певицы Юлии Началовой Таисия рассказала, что в этом году из жизни ушла ее сестра и мама Евгения Алдонина. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Мама Началовой рассказала еще о двух потерях в семье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В этом году беда постучалась в наши двери дважды… Второго сентября не стало моей младшей сестры Леночки, а 9-го ноября скоропостижно ушла из жизни Лена Алдонина — бабушка Верочки, наша подруга, абсолютно родной для нас человек. Неожиданно и очень больно… Светлая память…" — написала Таисия.

Мама певицы сопроводила текст видео выступления Юлии Началовой с песней Say goodbye в 2012 году:

"Как сложно, вернее, невозможно сказать "прощай", когда уходят родные, любимые люди".

В 2022 году она пожелала подписчикам беречь себя и своих близких.

"Держитесь! Наши близкие рядом до тех пор, пока мы помним о них"; "Вечная память… Сердце сжимается, когда вспоминаю Юленьку»; "Столько потерь… Сердце сжимается", — написали пользователи в комментариях.

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