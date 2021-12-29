Шварценеггер окончательно развелся

Бракоразводный процесс длился на протяжении 10 лет из-за того, что супруги не могли договориться и поделить имущество. Однако подробности споров не разглашаются.

Арнольд Шварценеггер и журналистка Мария Шрайвер, которая является племянницей Джона Кеннеди, поженились в 1986 году. В браке у них родились четверо детей. В 2011 году супруги заявили, что больше не живут вместе, но при этом не делали заявления о разводе. Позднее они все-таки обратились в суд. Причиной для развода стало то, что Шварценеггер несколько лет скрывал роман на стороне и внебрачного ребенка.