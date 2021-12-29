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50 минут назад

Шварценеггер окончательно развелся

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой после 10 лет процесса. Об этом сообщает TMZ.

Шварценеггер окончательно развелся
Фото: РамблерРамблер

Бракоразводный процесс длился на протяжении 10 лет из-за того, что супруги не могли договориться и поделить имущество. Однако подробности споров не разглашаются.

Арнольд Шварценеггер и журналистка Мария Шрайвер, которая является племянницей Джона Кеннеди, поженились в 1986 году. В браке у них родились четверо детей. В 2011 году супруги заявили, что больше не живут вместе, но при этом не делали заявления о разводе. Позднее они все-таки обратились в суд. Причиной для развода стало то, что Шварценеггер несколько лет скрывал роман на стороне и внебрачного ребенка.

Ранее "Рамблер" рассказывал о звездах, которые скрывали внебрачных детей.

Звёзды,Мария Шрайвер,Арнольд Шварценеггер,Джон Кеннеди,
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