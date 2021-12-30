"Не хватало хлеба": Мартиросян рассказал о тяжелом детстве

Популярный комик и телеведущий Гарик Мартиросян рассказал о сложных финансовых обстоятельствах своей семьи во времена юности. О том, что в семье совсем не было денег Мартиросян рассказал в беседе со стендапером Дмитрием Романовым на YouTube. По словам Мартиросяна, до середины 90-х его семья жила бедно.
Романов спросил, какое отношение к деньгам было в семье комика и как юморист поступал с финансами.
«Это очень невеселая история, потому как у меня в детстве денег не было. Здесь речь идет не только о возрасте, у детей практически не бывает денег. Но у меня даже не было копилки, в которой [лежат] монетки», — ответил Мартиросян.
Юморист уточнил, что у его семьи накоплений не было.
Комик родился в 1974 году, а непростое финансовое положение сохранялось до 90-х годов.
«До 1993 года мы жили в достаточно стесненных обстоятельствах, в тот период в Армении была ужасающая экономическая ситуация. <...> Я помню, как были даже талоны достаточно долгое время на хлеб, на сигареты, и люди стояли в очередях, и не хватало хлеба даже», — признался юморист.
Мартиросян заявил, что жизнь в то время была похожа на выживание.
Первый доход у Мартиросяна появился благодаря гастролям, а серьезные деньги пришли уже во время работы на телевидении.
«Нормальные деньги у меня появились, когда мы начали работать на шоу Игоря Угольникова "Добрый вечер" на канале СТС», — объяснил он.
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