"Не хватало хлеба": Мартиросян рассказал о тяжелом детстве

Популярный комик и телеведущий Гарик Мартиросян рассказал о сложных финансовых обстоятельствах своей семьи во времена юности. О том, что в семье совсем не было денег Мартиросян рассказал в беседе со стендапером Дмитрием Романовым на YouTube. По словам Мартиросяна, до середины 90-х его семья жила бедно.

Фото: @martirosian_official @martirosian_official

Романов спросил, какое отношение к деньгам было в семье комика и как юморист поступал с финансами.

«Это очень невеселая история, потому как у меня в детстве денег не было. Здесь речь идет не только о возрасте, у детей практически не бывает денег. Но у меня даже не было копилки, в которой [лежат] монетки», — ответил Мартиросян.

Юморист уточнил, что у его семьи накоплений не было.

Комик родился в 1974 году, а непростое финансовое положение сохранялось до 90-х годов.

«До 1993 года мы жили в достаточно стесненных обстоятельствах, в тот период в Армении была ужасающая экономическая ситуация. <...> Я помню, как были даже талоны достаточно долгое время на хлеб, на сигареты, и люди стояли в очередях, и не хватало хлеба даже», — признался юморист.

Мартиросян заявил, что жизнь в то время была похожа на выживание.

Первый доход у Мартиросяна появился благодаря гастролям, а серьезные деньги пришли уже во время работы на телевидении.

«Нормальные деньги у меня появились, когда мы начали работать на шоу Игоря Угольникова "Добрый вечер" на канале СТС», — объяснил он.