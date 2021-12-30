СМИ: друг Хлебниковой прокомментировал информацию о ее выписке

В московской квартире певицы Марины Хлебниковой на Ратной улице произошел пожар. Певица живет там с дочерью и мужем. Огонь охватил 10 кв. м комнаты, в которой находилась Хлебникова. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.
Позже стало известно, что певица находится в больнице с ожогами различной степени тяжести. 9 декабря ее перевели в ожоговое отделение из реанимации. Состояние Хлебниковой стабилизировалось. 23 декабря ее прооперировали для восстановления кожи после ожогов.
30 декабря в СМИ появилась информация, что Хлебникову выписали из больницы. Однако друг певицы, артист Дмитрий в беседе со «Звездой» опроверг информацию о ее выписке.
Мужчина уточнил, что артистку выпишут только после новогодних праздников. Хлебникова, по его словам, уже чувствует себя хорошо и жалуется, что СМИ сгущают краски в связи с несчастным случаем.
Мы писали о том, что Хлебникова вышла на связь с поклонниками.
Звезда поделилась аудиосообщением, которые записала для своих поклонников. В нем она благодарит за поддержку и отметила, что старается идти на поправку, а также находится в "позитивном настроении".
"Доброго времени суток, дорогие мои друзья, как хорошо же, что вы мне пишете, меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное. Стараюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный. Так что всё со мной будет хорошо. По возможности буду вам конечно писать сначала голосовыми, и вся официальная информация будет на моей страничке", — говорит Хлебникова в своем обращении.