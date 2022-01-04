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1 час назад

Орейро заявила, что хочет провести старость в России

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, получившая российское гражданство, заявила, что хочет провести старость в России. Об этом она сообщила в интервью "Комсомольской правде".

Орейро заявила, что хочет провести старость в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда рассказала, что пока что живет в Аргентине и не планирует покупать недвижимость в России. Она редко приезжает в страну, но ездит по разным городам. При этом певица допустила, что в будущем приобретет здесь недвижимость.

"Возможно, когда мне будет больше лет, когда я буду бабушкой, у меня будет дача в России. Мне, кстати, очень нравится Черное море"

Также певица высказалась о русских людях, по ее словам, только на первый взгляд кажется, что они хмурые.

"Я объясняю, что люди в России очень хорошие и добрые. Возможно, в начале знакомства русский человек держится на расстоянии. Просто латиноамериканцы - более экстраверты, чем русские. Но когда русский человек тебя узнает, он открывает тебе свое сердце, и это уже никогда не проходит! Он становится тебе как брат"

Ранее сообщалось, что Наталия Орейро привилась «Спутником V».

Звёзды,Наталия Орейро,Комсомольская правда,
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