Орейро заявила, что хочет провести старость в России

"Я объясняю, что люди в России очень хорошие и добрые. Возможно, в начале знакомства русский человек держится на расстоянии. Просто латиноамериканцы - более экстраверты, чем русские. Но когда русский человек тебя узнает, он открывает тебе свое сердце, и это уже никогда не проходит! Он становится тебе как брат"