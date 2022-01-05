Саша Савельева серьезно травмировалась на отдыхе

Для певицы, экс-участницы группы “Фабрика” Саши Савельевой новогодние праздники стали не только временем веселья, но, увы, обернулись получением серьезной травмы.

Фото: @sasha_savelieva @sasha_savelieva

Артистка с семьей и друзьями решили провести совместные выходные за городом и повеселиться на свежем воздухе. Активность и неосторожность, к сожалению, сыграли злую шутку с певицей. Савельева травмировалась, упав со снегохода и серьезно повредив руку. Об этом артистка сообщила поклонникам в сторис своего микроблога.

Саша записала несколько коротких видео, в которых объяснила, что произошло и посетовала на то, что активный отдых порой заканчивается такими неприятностями.

@sasha_savelieva

Певица отметила, что до последнего надеялась, что у нее всего лишь ушиб, но на рентгене врачи заметили трещину. Савельевой наложили гипс, который снимут лишь через четыре недели.

Артистка отметила, что ей очень обидно, что так произошло, но, видимо, так было для чего-то нужно.

Подписчики поспешили поддержать свою любимицу и пожелать Саше здоровья и скорейшего восстановления.