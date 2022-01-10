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1 час назад

Проклову госпитализировали с инсультом

Российская актриса Елена Проклова попала в реанимацию. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Проклову госпитализировали с инсультом
Фото: @elproklova@elproklova

Как рассказал источник, 68-летняя артистка попала в одну из больниц Москвы с головокружением и высоким давлением.

После обследования врачи установили, что несколько дней назад Елена Проклова перенесла инсульт.

Официально представители и родственники актрисы пока еще не подтвердили факт ее госпитализации.

Ранее Марина Хлебникова впервые прокомментировала пожар в квартире. Комната, в которой была певица в момент возгорания оказалась заблокирована.

Звёзды,Марина Хлебникова,Елена Проклова,
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