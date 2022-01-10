Проклову госпитализировали с инсультом

Российская актриса Елена Проклова попала в реанимацию. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
Как рассказал источник, 68-летняя артистка попала в одну из больниц Москвы с головокружением и высоким давлением.
После обследования врачи установили, что несколько дней назад Елена Проклова перенесла инсульт.
Официально представители и родственники актрисы пока еще не подтвердили факт ее госпитализации.
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