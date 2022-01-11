Алексей Воробьев рассказал о жизни после инсульта

Певец и актер Алексей Воробьев в беседе с журналом OK! поведал о жизни после инсульта, который разделил жизнь на «до» и «после».
В 2013 года артист пережил инсульт после ДТП в Лос-Анджелесе. По сообщениям различных СМИ, левая часть тела Алексея оказалась парализованной.
В тот период музыкант только-только переехал в США, чтобы заняться музыкальной карьерой.
«Приехал в Америку, не зная языка, потому что со мной подписал контракт на тот момент продюсер Леди Гаги — Red One. Я начал учить язык, мы стали вместе писать музыку, записывать мой первый американский альбом. А через год у меня случился обширный инсульт, и он полностью остановил всю мою деятельность и сильно повлияло на мою жизнь».
Артист сомневался, что вообще вернется на сцену, однако не опускал руки.
«Думая, что никогда не смогу вернуться на сцену, я стал искать место по другую сторону камеры, начал писать сценарии, снимать как режиссер, научился монтировать. Только когда я физически не мог выходить в кадр, освоил всю „закадровую работу“», — делится Воробьев.
Алексей признается, что жизнь до и после инсульта отличается. Певец увидел новые перспективы и утверждает, что все «пошло наверх».
«Жизни, которая была до инсульта, у меня больше нет и не будет, но это открывало мне что-то новое, жизнь расширялась, возможностей творческой реализации становилось все больше. То есть, в тот момент, когда она сузилась вот до такой, казалось бы, крошечной точки, все, наоборот, пошло вверх», — заключил музыкант.
Сейчас Воробьев мечтает о высоком.
«Мечты... завоевать мир. Выйти на тот уровень, о котором я боялся даже думать: не только сниматься, но и снимать большое кино, выходить как музыкант на мировой рынок — то есть, то, что всем казалось невозможным. Самое забавное, что до меня это сделали мои режиссерские работы — клип „Сумасшедшая“ стал вирусным по всему миру. А я сам несколько лет назад еще ни слова не говорил по-английски», — отметил артист.
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