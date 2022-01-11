Алексей Воробьев рассказал о жизни после инсульта

«Мечты... завоевать мир. Выйти на тот уровень, о котором я боялся даже думать: не только сниматься, но и снимать большое кино, выходить как музыкант на мировой рынок — то есть, то, что всем казалось невозможным. Самое забавное, что до меня это сделали мои режиссерские работы — клип „Сумасшедшая“ стал вирусным по всему миру. А я сам несколько лет назад еще ни слова не говорил по-английски», — отметил артист.