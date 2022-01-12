Киркорова обманули на миллионы рублей

Певца Филиппа Киркорова обманули строители, которых он нанял для ремонта квартиры в центре Москвы. Мошенники отказались возвращать артисту 5,5 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: @fkirkorov @fkirkorov

У Киркорова есть квартира площадью 615 квадратных метров на Арбате. Певец заключил контракт с рабочими на 32 миллиона рублей и выдал им предоплату в размере 11 миллионов рублей.

Ремонтники не выполнили работу и не вернули всю сумму, только половину. В результате артист был вынужден подать на них в суд. Его интересы будет представлять адвокат Александр Добровинский.