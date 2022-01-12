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1 час назад

Киркорова обманули на миллионы рублей

Певца Филиппа Киркорова обманули строители, которых он нанял для ремонта квартиры в центре Москвы. Мошенники отказались возвращать артисту 5,5 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

Киркорова обманули на миллионы рублей
Фото: @fkirkorov@fkirkorov

У Киркорова есть квартира площадью 615 квадратных метров на Арбате. Певец заключил контракт с рабочими на 32 миллиона рублей и выдал им предоплату в размере 11 миллионов рублей.

Ремонтники не выполнили работу и не вернули всю сумму, только половину. В результате артист был вынужден подать на них в суд. Его интересы будет представлять адвокат Александр Добровинский.

В августе 2021 года Филипп Киркоров приобрел недвижимость недалеко от Гоголевского бульвара. Раньше квартира принадлежала президенту Киргизии Аскару Акаеву. Стоимость двухэтажного пентхауса достигла почти миллиарда рублей.

Ранее Лада Дэнс рассказала, как Киркоров лишил ее работы и денег.

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