«Выпили кровь друг друга»: Меган Фокс снова выходит замуж

«В июле 2020 года мы сидели под этим деревом и просили волшебства. Мы не обращали внимания на боль, с которой нам предстояло столкнуться вместе за такой короткий, безумный промежуток времени. Не подозревали о том, какой работы и жертв потребуют от нас отношения. Мы были опьяненными любовью. И вот полтора года спустя, пройдя вместе через ад, он попросил меня выйти за него замуж. И точно также, как в каждой жизни до этой, и как в каждой жизни, которая последует за ней, я сказал „да“».