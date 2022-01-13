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3 часа назад

«Выпили кровь друг друга»: Меган Фокс снова выходит замуж

Звезда «Трансформеров» Меган Фокс выходит замуж за своего парня, рэпера Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бэйкер). Актриса опубликовала в соцсетях видео с предложением руки и сердца.

«Выпили кровь друг друга»: Меган Фокс снова выходит замуж
Фото: РамблерРамблер

Меган трогательно подписала ролик в Instagram.

«В июле 2020 года мы сидели под этим деревом и просили волшебства. Мы не обращали внимания на боль, с которой нам предстояло столкнуться вместе за такой короткий, безумный промежуток времени. Не подозревали о том, какой работы и жертв потребуют от нас отношения. Мы были опьяненными любовью. И вот полтора года спустя, пройдя вместе через ад, он попросил меня выйти за него замуж. И точно также, как в каждой жизни до этой, и как в каждой жизни, которая последует за ней, я сказал „да“».

Девушка добавила, что пара необычно закрепила союз.

«А потом мы выпили кровь друг друга», — заключила Меган.

meganfox

Актриса продемонстрировала подписчикам обручальное кольцо с бриллиантом и изумрудом. Жених сам разрабатывал дизайн украшения.

@meganfox

Пара открыто заявила об отношениях в июне 2020 года. С 2004 года актриса встречалась с звездой «Беверли-Хиллз, 90210» Брайаном Остином Гринтом. На момент начала отношений Меган было 18 лет, а Грину — 30. Супруги воспитывали трех детей.

Сегодня также стало известно, что певца Филиппа Киркорова обманули на 5,5 млн рублей.

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