Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+1° в 
USD 74.57EUR 85.46
Войти в почту
1 час назад

Гузеева пожаловалась на постковидную агрессию

62-летняя актриса и телеведущая поделилась в одном из выпусков программы «Давай поженимся!», что последствия перенесенной коронавирусной инфекции все еще беспокоят ее.

Гузеева пожаловалась на постковидную агрессию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Лариса Гузеева уточнила, что проблемы с памятью, бессонница, перемены настроения и усталость повлияли не только на ее профессиональную деятельность:

«У меня после ковида реально кукушка отъехала. Я себя на работе держу, у меня немотивированная агрессия. Ни с того, ни с сего меня накрывает. В моей семье знают это и меня жалеют. Я не виновата. Это инфекция».

В сентябре 2021 года Лариса Гузеева была госпитализирована в Коммунарку из-за резкого ухудшения самочувствия.

Ведущая проекта «Давай поженимся» Лариса Гузеева призналась, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем из-за последствий коронавируса. Несколько дней спустя стало известно о положительном тесте артистки на COVID-19 и поражении легких, выявленном компьютерной томографией.

Ранее мы рассказывали о неожиданном признании знаменитой телеведущей, сделанном в эфире.

Звёзды,Лариса Гузеева,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители