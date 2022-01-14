Гузеева пожаловалась на постковидную агрессию

62-летняя актриса и телеведущая поделилась в одном из выпусков программы «Давай поженимся!», что последствия перенесенной коронавирусной инфекции все еще беспокоят ее.
Лариса Гузеева уточнила, что проблемы с памятью, бессонница, перемены настроения и усталость повлияли не только на ее профессиональную деятельность:
«У меня после ковида реально кукушка отъехала. Я себя на работе держу, у меня немотивированная агрессия. Ни с того, ни с сего меня накрывает. В моей семье знают это и меня жалеют. Я не виновата. Это инфекция».
В сентябре 2021 года Лариса Гузеева была госпитализирована в Коммунарку из-за резкого ухудшения самочувствия.
Ведущая проекта «Давай поженимся» Лариса Гузеева призналась, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем из-за последствий коронавируса. Несколько дней спустя стало известно о положительном тесте артистки на COVID-19 и поражении легких, выявленном компьютерной томографией.