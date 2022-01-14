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2 часа назад

Супруга экс-солиста группы "Корни" отговаривала его от женитьбы

Супруга экс-солиста российского бойзбенда «Корни» Елена Асташенок поделилась, что отговаривала возлюбленного от женитьбы.

Экс-солиста группы "Корни" отговаривали от женитьбы
Фото: Кадр из сериала "Гадалка"Кадр из сериала "Гадалка"

Бешеная популярность Александра Асташенка пришлась на начало нулевых. Но фанатки были мало интересны молодому исполнителю. Ведь он уже был женат на директоре группы «Корни.

Отношения с Еленой сначала были сложными. Но когда Александр неожиданно заболел, она позаботилась о коллеге, что покорило его сердце. Романтическую связь влюбленные скрывали. Елену смущала разница в возрасте – 14 лет. Ей казалось, что Александру еще рано иметь семью:

«Я поощряла этот роман, но отговаривала его от женитьбы. Саша мне очень-очень нравился, я восхищалась его качествами как мужчины, как воспитанного человека, романтика. Я несколько старше, но психолог Лабковский говорит о трех «в», которые не имеют влияния на отношения: возраст, вес и внешность».

И все же предложение стать женой, по признанию самой Елены, ее испугало. Но она приняла его, посоветовавшись с родными и близкими ей людьми. Пара заключила брак в 2004 году. Сейчас Елена и Александр воспитывают дочь.

Ранее мы рассказывали о побеге экс-жены Шаляпина в день своей свадьбы.

Звёзды,Александр Асташенок,
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