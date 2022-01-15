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1 час назад

Амаль Клуни призналась, что не спит с мужем

Зарубежное издание Suggest сообщает, что знаменитая звездная пара — Амаль и Джордж Клуни — вероятно, спят в разных спальнях. Близкие друзья и поклонники волнуются о дальнейшей судьбе их союза и обращаются с просьбами наладить отношения.

Амаль Клуни призналась, что не спит с мужем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, причиной такого решения мог стать сильный храп Джорджа Клуни. А кроме того, актер еще и сильно ворочается во сне, что делает совместный сон с ним невыносимым. Амаль устала страдать и захотела спать отдельно. Также издание со ссылкой на свои источники сообщает, что актер любит засыпать, слушая подкасты на телефоне. Свет и звуки также мешали чувствительной Амаль спокойно засыпать, и раздельный сон стал единственным выходом из сложившейся ситуации.

Напомним, что Джордж и Амаль Клуни поженились в 2014 году и сейчас воспитывают двоих детей. Актер был убежденным холостяком, он не собирался связывать себя узами брака после неудачной попытки еще в девяностых. Но, встретив Амаль, изменил свое решение, и сейчас это одна из самых эффектных звездных пар.

Ранее Ирина Алферова высказалась о бизнес-классе для актеров.

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